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新興市場商品 列衛星資產

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

新興市場投資伴隨高風險、高回報。觀察新興市場相關基金今年來表現，前十強達9%以上。法人建議，新興市場基金本質如同成長股，但卻容易受到全球風險情緒影響，可配置為衛星資產。

根據CMoney統計，其中摩根新絲路、國泰新興市場、台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票、安聯全球新興市場、滙豐新鑽動力、滙豐金磚動力、第一金亞洲新興市場、瀚亞非洲，今年來績效達10%以上，表現亮眼。

市場近期風向上，殖利率升勢趨緩，風險債跌幅縮減。

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