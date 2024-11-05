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無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

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美平衡基金 可攻可守

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

市場屏息等待美國總統大選結果揭曉，結果很可能很快出爐，也可拖延數月，促使不少投資機構轉為擁抱現金。不過，資產管理業者認為，總統候選人政見不同，的確會對投資市場帶來不同影響，投資人不妨利用美國平衡型基金布局，透過經理人視市場靈活變化調整股債部位。

富蘭克林證券投顧表示，若選舉結果能迅速出爐，金融市場有望上演不確定性消散後的慶祝行情，加上聯準會6、7日有機會再降息1碼，即將進入感恩節及耶誕節消費旺季，有利美國股市歲末年終表現，而隨著選舉結果底定，市場也將從新政府政策尋找新投資方向。

對於投資人擔憂市場變化而降低投資部位，富蘭克林證券投顧指出，與其費心猜測選舉結果，不如透過美國平衡策略，以較低風險參與美國經濟及選後行情。追蹤過去30年任一個月進場投資美國股債市表現，發現採取股債各半的美國平衡策略，平均一年報酬率為8.08%、是美股一年平均漲幅11.25%的七成，但美國平衡策略的波動風險僅有9.02%、是美國股市波動風險17.12%的一半左右，展現攻守兼備特色。

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