投等債商品 兩新兵報到

美國聯準會降息，為企業獲利解開壓力閥，對債市來說是一大順風，債券ETF也持續受投資人青睞。近來將有統一ESG投等債15+ETF、新光BBB投等債20+兩檔債券ETF新兵加入，分別在本月底及12月初募集繳款。

美國9月降息後，不確定性因素較多，美國10年期公債殖利率自9月中跌破3.6%的低點，反彈至逾4.2%，觸及三個月來新高，債市波動劇烈。

統一投信表示，美國經濟放緩但仍具韌性，軟著陸路徑明確， 全球利率將維持下行趨勢，債市短線震盪後，長線向上趨勢不變。

統一投信分析，選擇投資等級債多頭時關注報酬率，當行情震盪時，就要兼顧抗震性，波動指標「年化標準差」就是選擇防禦性標的之重要看點，年化波動度愈低，往往愈能展現抗波動的能力。

以彭博統計的不同評級的公司債來看（資料期間：2018/12/31~2024/09/18），BBB級投等債的累計報酬率達24.21%，報酬率相對較高；當市場震盪修正時，BBB評級投等債年化標準差7%，防禦力也相對穩健。統一ESG投等債15+ETF追蹤的指數挑選信評在BBB評級的公司債，設定為月底領息，將於25日到27日募集繳款，募集期間每股15元。

新光投信看準選後美國長天期投資等級高票息公司債，深具高息收優勢，加上全球正處於降息初始階段，中長期投資高票息投資等級公司債，將比其他投資等級公司債，擁有更好的風險報酬表現，新推出新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF，已取得主管機關募集核准函，預計12月2日至5日展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，歷來降息期間，美國投資等級公司債指數累積總報酬表現佳，根據歷史統計，自1989年美國發生降息期間以來，過去5年降息期間的投資等級公司債平均累積報酬率達38.15%。

透過聚焦純美國BBB級高票息債ETF，搭上美國2025年後降息頭班車，趁美債高殖利率末升段即刻進場，更能完整掌握債市總報酬表現。