科技基金十強 績效夠力

回顧近一個月台股科技型基金績效表現，前十強平均績效達2.6%，優於大盤的1.7%。法人表示，台股中長線結構性成長題材不變，在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

觀察近一個月台股科技型基金績效前十強，依序包括瀚亞高科技、PGIM保德信科技島、摩根新興科技、野村高科技、野村e科技、安聯台灣科技、富邦科技、聯邦精選科技、元大高科技、統一奔騰等。

安聯投信表示，美國總統大選選情持續膠著，美歐通膨略高於預期，部分大型科技公司財報展望不如預期拖累美股，加上烏克蘭及北韓等地緣政治因素，也使市場投資人偏向觀望。另一方面，市場消化錯雜財報數據，與此同時，投資人擔憂美國選後赤字將進一步擴大，推升公債殖利率彈升，以人工智慧相對抗跌。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，消息面的影響往往只是暫時的，儘管目前仍難斷定誰篤定在2024年美國總統大選勝出，然就未來成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，且回顧之前川普任職期間，其重商主義推動了企業減稅與鼓勵資金回流等法案，均有助科技尤其創新技術公司在營運上擁有更多彈性。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，全球半導體需求強勁，包括國際半導體測試指標大廠法說反映測試設備需求強勁，有利台灣測試供應鏈包括封測代工廠、測試介面廠等，此外，美國無廠半導體（Fabless）為加強產品控管需求，也持續帶動台灣晶圓代工、封測代工廠需求大增。

黃新迪指出，從台灣晶圓龍頭大廠的CoWoS產能預估來看，到2026年當將呈現年增趨勢，預期今年CoWoS將來到每月35,000片，明年有望挑戰倍增，而整體CoWoS年複合成長率到2027年將達到10%。