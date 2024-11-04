新興亞股失寵 外資撤離

在美國總統大選及美國聯準會（Fed）利率政策會議前一周，外資全面賣超新興亞股，以賣超台股14.1億美元最重，其次是南韓的9.2億美元、印度的6.2億美元。影響所及，亞股上周漲少跌多，只有印度及越南收紅，分別漲0.4%、0.2%，但印尼跌2.5%最重，其次是台股跌2.4%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的71億美元最多，再來是印尼的25.2億美元；賣超則以對台股的129億美元最重，再來是泰國的35億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲28%最優，再來是馬來西亞的11%，以南韓跌2.5%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度10月以來遭外資賣超高達104億美元，今年以來的買超金額銳減為個位數。群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度股市受到資金面因素干擾，表現受到壓抑。不過，印度經濟仍維持增長態勢，企業獲利也可望維持雙位數增長，股市仍處在多頭架構，加上政府可望加速推出相關預算支出，經濟動能料逐步回歸先前水準。

安聯投信台股團隊指出，就目前已釋出的財報和法說訊息來看，現階段主流仍為人工智慧（AI）相關，展望相對明朗、評價面也仍合理，市場所關注的結構性成長題材或趨勢並未因市場波動而改變。整體而言，在基本面與利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，美股財報好壞參半，且美國大選將至，市場觀望情緒趨濃，壓抑台股表現。不過，大選過後不確定性因素可望減少，搭配仍處降息循環，資金面朝向寬鬆，仍有利股市表現。產業方面，看好晶圓代工、IC設計、AI伺服器、低軌衛星等。

越南今年來遭外資大賣30億美元，但仍有10%的漲幅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，最近越南股市低迷，主因強勢美元導致越南盾貶值，以及美國大選的不確定性影響投資者信心。然而，越南經濟表現仍亮眼，第3季國內生產毛額（GDP）年增率達 7.4%，創兩年新高，貶值並非源於經濟疲弱。

外資上周賣超新興亞股金額是前一周的六倍之多。不過，中信投信研究團隊表示，儘管短期市場波動加劇，但美國及全球經濟基本面依然穩健，企業獲利展望正向，目前的市場震盪反而為投資人創造逢低布局機會。