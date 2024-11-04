野村全天候組合基金 穩穩賺

美國展開降息循環，但美債殖利率不降反升，美股在經濟數據正向的加持下震盪走高，不過部分族群價值面昂貴的情形也引起正反兩方討論，面對市場陰晴不定，全天候投資法順應總體經濟與市場脈動進行動態調整的優勢吸引投資人目光，正在募集中的野村全天候組合基金藉由組合基金的方式，讓資產進一步分散，更能實踐全天候投資理念。

為何全天候投資法會竄紅？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，「全天候投資法」透過多元化的資產配置，使投資組合能夠在各種經濟環境下保持較佳的風險調整後報酬，也就是隨時掌握景氣循環的主場優勢。以長期投資角度而言，只要能做好資產配置並且靈活調整，全天候投資法可望創造更勝單一資產的回報。

以2008~2019年美國景氣循環為例，假設以美國ISM服務業指數做為衡量景氣周期的指標，50為景氣榮枯分水嶺，這十多年間，美國經濟從衰退、復甦、繁榮到減速，歷經完整四個周期，其中不同景氣周期受惠的資產顯然不一樣。因此若能順應不同周期靈活調整資產配置，將有機會勝長抱單一資產。

野村全天候組合基金由駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）擔任投資顧問，駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日，超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環，短、中及長期表現均相當出色。

駿利亨德森初始的股債平衡式策略聚焦在美國股債市，此次的全天候投資法在此基礎上升級進化，版圖拓展至全球市場，且納入私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等四大另類資產相關證券之子基金，以及野村投信享有盛名的台股基金。另類資產與其他各式股債資產的相關係數完全沒有落在高度相關區間，甚至會出現零相關與負相關性，因此是全天候投資得以分散投資風險的一項重要環節。