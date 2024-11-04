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美國股票型 資金力挺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周，整體股票型ETF仍獲212.8億美元資金淨流入，主要為美國市場獲182.9億美元淨流入，日本也獲29.8億美元資金淨流入，反觀中國、亞洲與歐洲市場分別遭28.9億、11.3億與3.7億美元淨流出。美國總統大選與聯準會利率會議前夕，美國經濟數據與大型科技股財報與財測展望錯綜，壓抑全球股市回落。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周美國大選重磅登場，牽動全球投資人的敏感神經。根據Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率為53.9%，賀錦麗為44.9%，但雙方民調非常接近，最終勝負難料。股市部分建議首選具備長線結構性題材支撐的AI科技股、公用事業及印度股市，卡位美國選舉不確定性消散後的年終行情。

富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯表示，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會，若結果是一黨獨大，短線市場波動可能加大，但著眼美國強韌的基本面，短線因政治因素造成的震盪反而提供加碼機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限。

柯堤斯指出，就科技產業而言，目前仍處於企業學習如何使用軟體和數據來更好地了解客戶和業務流程，然後學習如何使用科技來改變所處行業運作方式的早期階段，在此數兆美元機會下，確認了十個子主題，包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作等，投資人尚未完全理解AI，所以不認為AI概念股太貴。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，隨著AI需求才正開始，產業成長趨勢並未放緩，企業獲利具有揚升潛力，故AI相關主題仍值得留意。

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