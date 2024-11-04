REITs 商品規模增溫

降息利多助攻，不動產證券化（REITs）基金規模增溫，據投信投顧公會統計數據顯示，與利率敏感度高的REITs基金近一季規模成長幅度達6%，表現亮眼，同屬降息受惠資產的跨國投資債券基金則不增反減。

投信法人分析，降息循環展開，借貸成本下降促進產業發展，有利提升全球REITs資產價值及股息成長率表現，加以REITs基期相對較低，將吸引資金回流，帶動行情表現，建議可透過全球化布局的REITs基金，掌握利率政策轉向帶來的收益及成長機會。

觀察個別基金規模變化，復華全球資產證券化基金近一季規模增幅逾八成最為亮眼，富邦全球不動產、日盛長照產業收益不動產證券化、野村全球不動產證券化、群益全球地產入息等基金，同期間規模增幅也都有兩位數，上述基金近一年報酬則逾三成。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，過去兩年REITs資產受高利率環境壓抑，使投資機構法人大幅低配相關部位，隨降息啟動、產業展望轉為正向，有利全球經理人回補部位，增添REITs資金面動能。

後市布局將採全球區域配置，以美國市場為主軸，核心納入醫療、數據中心等長期成長性較佳次產業REITs，搭配降息受惠、景氣復甦轉機題材，掌握各市場利基題材。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，聯準會9月的利率決策會議如預期降息2碼，由於美國整體上因抗通膨取得進展，若勞動力市場未顯著惡化，聯準會將維持小幅度降息。根據歷史經驗，一旦進入降息循環，美國REITs將展開長多行情。

就基本面分析，第2季產業持續復甦，公寓租金恢復成長，資料中心受惠AI需求，養老醫療承租率穩健增加，紐約商辦租賃大幅提高，工業與自助倉儲承租率開始改善。目前各次產業本益比幾乎都在五年相對低檔，正是逢低布局時機。