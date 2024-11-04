日經指數昨（4）日下跌超過千點。法人認為，推動日股上漲的催化劑包含薪資成長加速推動消費動能提升，公司治理改革、海內外資金投入日股等長期因素並未改變，建議逢低布局，或是透過定期定額方式投資日股基金。

美國科技股大跌，使得日本半導體相關個股重挫，加上日本央行總裁有關繼續調高基準利率發言，昨天引發日股大幅震盪。

多方資金流入日股

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，儘管市場受近期包括貨幣政策，與國會選舉結果影響，加上美國科技股有短線財務不利因素干擾等，帶來短期震盪，以政治面觀察，財務與貨幣政策不會出現太大的變化，但自民黨與執政聯盟未取得絕對多數，使政府立法須走較多流程。

富蘭克林證券投顧表示，雖然短線日本政治情勢變化增加金融市場的不確定性，但基於政府施政方向不致有重大變化影響經濟與企業基本面，預期日本央行後續仍將採取溫和漸進的方式回收寬鬆貨幣政策，避免對經濟帶來太大衝擊，應持續關注日本未來新政府組成狀況。

全球仍有多方的資金正準備流入日本股市，包括日本退休金機構、企業回購股票、散戶及外國投資機構等皆有意願投資日股。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，從資金面觀察，日本散戶與外資短線上都有進行波段的獲利了結，但經過整理之後，傾向逢低再買進；也就是說，短暫獲利了結並不影響日股長期投資趨勢，建議投資人可定期定額布局日股基金。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源認為，雖然日圓升值對出口導向企業獲利與股價可能產生壓力，但日圓升值也可降低進口成本，進而提高包含中小企業在內許多企業的獲利前景、進而提高薪資成長潛力，投資組合配置上，建議在強勢日圓受益與受害者、國內導向或出口導向的企業中取得平衡。