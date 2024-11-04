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哪種基金最適合定投？如何調整定投頻率？一表拆解不同起點開始的成本曲線

聯合新聞網／ 時報出版
長期資金定投，在可承受的範圍內，選擇波動較高的基金更能發揮出定投低位元積累資產。 示意圖／ingimage
長期資金定投，在可承受的範圍內，選擇波動較高的基金更能發揮出定投低位元積累資產。 示意圖／ingimage

定投分批買入的特點，天然有降低波動的作用，如果是長期資金定投，在可承受的範圍內，選擇波動較高的基金更能發揮出定投低位元積累資產，高位集中爆發的功效（見圖2-12）。

長期看，無論是周定投、雙周定投或是月定投，平均報酬率和盈利機率幾乎都沒有任何差異，選擇自己舒服的方式就可以了（見表2-7）。

定投時最重要的事……

我們已經知道，由於定投是分批投入，因此本身就具有攤平成本、讓波動曲線趨於平滑的功效，至於何時開始買進、以什麼頻率買進等問題，在定投中似乎都不是太重要。

那麼，對於定投，什麼才是最重要的呢？其實，定投只不過是一種買進方式，想要做好定投，也應該遵循投資的基本原則，總結一句話就是使用合適的資金，以好價格買進好資產，並且長期持有。

1.合適的資金。基於定投的小額、長期、分批買入等特點，每月的現金流（如每月的薪資結餘）更適合用來做定投，而如果已有一筆存量資金，則因定投的資金使用效率較低，並不合適。

2.好資產。如果選擇的資產長期下跌，那即便使用定投的方式買入，通常也於事無補，能夠選擇長期價格向上的好資產，才是定投成敗的關鍵。當然，對於定投來說，好資產還被賦予另一層含義，那就是高波動。例如股票型基金之類的高波動績優資產，通常更能夠妥善發揮定投的功效。

3.好價格。儘管擇時對投資結果影響不大，但並不意味著要無視價格，因為無論以什麼方式買進，價格過高始終都很難帶來好的收益。在定投時，長期高價拋出低價吸納是合理且易行的，但評判高低不能只是盯著價格本身，更該考慮估值水準。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)

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