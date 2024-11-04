全球市場觀測站／非投等債、新興債 聚光

在不確定因素影響下，上周全球股債市持續震盪整理，投資人觀望本周美國總統大選與聯準會利率政策結果，加上科技股財報消息面影響，美股高檔震盪；債市方面，美債殖利率持續走高，非投資級債券與新興債、亞債表現較堅挺。

上周美國公布第3季GDP初值報2.8%，略低於市場預期；9月個人消費支出（PCE）物價指數年增率2.1%，為2021年初以來新低，符合市場預期，核心PCE年增2.7%，略高市場預期的2.6%，美國經濟強韌且通膨溫和走緩趨勢不變。美國多家重量級科技企業上周公布財報，Google母公司Alphabet 財報表現亮眼，Meta與微軟財報表現優於預期，但Meta用戶成長不如預期，微軟預期雲端業務成長緩慢，均讓市場感到失望，加上美超微因安永會計辭任股價大跌，美科技股回檔修正。

野村投信表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）10月發布的世界經濟展望，2024年與2025年全球經濟成長率將保持在3.2%，「雖無驚奇但穩健成長」就是明年景氣的最大寫照。基本面保持穩健成長，美國總統大選與聯準會利率會議結果將於本周見分曉，在不確定因素減少後，股市有望重回基本面。科技股財報雖然造成股市回檔，但這並非是獲利成長前景不佳，僅是不如市場樂觀的期待而已，中長期來看，AI相關科技股多頭走勢不變。

由於美國經濟數據表現比預期強，近期美國公債殖利率走高，反映投資人預期聯準會降息速度將趨緩。相較於投資級債券的跌幅，債券殖利率較高的非投資等級債、新興美元主權債跌幅有限，亞洲非投資等級債券更維持上漲格局。野村投信指出，面對公債殖利率震盪，應採取多布局的方式，投資不同區域與信評的債種以降低波動風險。

今年來亞債出色，除高殖利率優勢，中國高層在9月底和十一長假宣布一系列政策，措施範圍廣泛具深遠意義，針對多個行業，在相關政策發布後，香港地產與可能受益中國基建或地產相關信用債前景看好。