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日股漲相佳 法人喊進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
日股中長線在亮眼財報支持下，可維持多頭行情。（網路照片）
日股中長線在亮眼財報支持下，可維持多頭行情。（網路照片）

日本企業財報季開跑，由於財務數據與股票回購力道佳，加上薪資上漲與旅日人數有政府加持，支撐國內內需消費動能，促使企業獲利進入正向循環，中長線在亮眼財報的支持下，日股可維持多頭行情，法人建議定期定額布局日股基金，可參與日股未來上漲潛力。

日本眾議院選舉甫結束，執政黨聯盟挫敗，無法拿到過半席次，日圓續貶，支撐日股上漲。法人表示，市場預估日本未來將採取緩慢升息的步調，抑制日圓上漲，利率敏感度較高的半導體類股近日表現較強，支撐大盤指數。

重拾上漲動能的日股，多頭格局可望延續。瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，2024年以來日本股票回購金額遠高於過往全年回購金額，可見在證交所驅動下，企業資金運用獲得改善，而第4季往往是企業回購的高峰，估計年底前整體回購金額可續攀新高。

除日本證交所提的財務重整利多可延續到2026年後，未來十年日本中小企整併潮，市場樂見業務整合後，可企業再整合，為日企轉型奠基，成為超額報酬主要驅動因子，支撐日股多頭五至十年時間，投資人可定期定額布局日股基金。

富蘭克林證券投顧指出，雖然短線日本政治情勢變化增加金融市場的不確定性，基於政府施政方向不致有重大變化影響經濟與企業基本面，推動日股上漲催化劑尚包含薪資成長加速推動家計單位消費動能，公司治理改革以及日本國內資金轉向提升日股投資部位。

日本 日股

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