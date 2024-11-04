美股漲勢外溢 掌握多元投資

美股七雄財報表現不一，法人指出，今年來，這七檔美股股價表現明顯紛歧，股市漲勢已擴及到其他主題及市場。隨著美國開啟降息循環，風險偏好回升，投資人可多元布局，掌握之前被忽視的投資機會。

美股七雄去年主導美股漲勢，但今年來股價表現出現差異。施羅德投信分析，全球許多公司已超越七雄的表現，部分是因為中國大陸復甦，部分是因為美國也有許多公司表現優於七雄。

今年以來，美股七雄以輝達及Meta股價最優異，股價分別大漲181%及63%，亞馬遜也有32%的漲幅，不但打敗美股主要指數，也都優於MSCI全球股價指數的14%漲幅。不過，今年以來，特斯拉股價只微漲0.2%，微軟也只漲10.6%，落後美股及全球股價指數。

施羅德集團策略研究最高主管雷曼（Duncan Lamont）指出，美股七雄的成長動能仍強，但其他類股及市場也出現不錯的投資機會。例如，今年來美國公共事業表現突出，日本及英國工業股漲幅出色，許多市場金融股也有不錯漲幅。新興亞股的漲幅也頗可觀。

展望未來12個月，雷曼指出，如以當地貨幣計算，預計歐洲和日本近一半的上市公司獲利成長將達雙位數，與美股旗鼓相當。英國的表現緊隨其後。新興市場預估更有逾60%的公司獲利成長將達雙位數，但這是名目數據，也要考量到許多新興市場的通貨膨脹相當高。

法國巴黎銀行財富管理指出，全球主要經濟可望軟著陸，隨著主要央行陸續展開降息循環，資金可望從貨幣市場基金流向股市及債市，特別是股票、大宗商品和公司債券等資產。依歷史經驗推估，股票在這次降息循環中表現可望勝過債券。

投資風險偏好回升，又有貨幣政策與季節效應兩大因素加持，可望推動美股年底走強。