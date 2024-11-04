快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

聽新聞
0:00 / 0:00

美股漲勢外溢 掌握多元投資

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股七雄以輝達及Meta股價最優異，股價分別大漲181%及63%。(路透)
美股七雄以輝達及Meta股價最優異，股價分別大漲181%及63%。(路透)

美股七雄財報表現不一，法人指出，今年來，這七檔美股股價表現明顯紛歧，股市漲勢已擴及到其他主題及市場。隨著美國開啟降息循環，風險偏好回升，投資人可多元布局，掌握之前被忽視的投資機會。

美股七雄去年主導美股漲勢，但今年來股價表現出現差異。施羅德投信分析，全球許多公司已超越七雄的表現，部分是因為中國大陸復甦，部分是因為美國也有許多公司表現優於七雄。

今年以來，美股七雄以輝達及Meta股價最優異，股價分別大漲181%及63%，亞馬遜也有32%的漲幅，不但打敗美股主要指數，也都優於MSCI全球股價指數的14%漲幅。不過，今年以來，特斯拉股價只微漲0.2%，微軟也只漲10.6%，落後美股及全球股價指數。

施羅德集團策略研究最高主管雷曼（Duncan Lamont）指出，美股七雄的成長動能仍強，但其他類股及市場也出現不錯的投資機會。例如，今年來美國公共事業表現突出，日本及英國工業股漲幅出色，許多市場金融股也有不錯漲幅。新興亞股的漲幅也頗可觀。

展望未來12個月，雷曼指出，如以當地貨幣計算，預計歐洲和日本近一半的上市公司獲利成長將達雙位數，與美股旗鼓相當。英國的表現緊隨其後。新興市場預估更有逾60%的公司獲利成長將達雙位數，但這是名目數據，也要考量到許多新興市場的通貨膨脹相當高。

法國巴黎銀行財富管理指出，全球主要經濟可望軟著陸，隨著主要央行陸續展開降息循環，資金可望從貨幣市場基金流向股市及債市，特別是股票、大宗商品和公司債券等資產。依歷史經驗推估，股票在這次降息循環中表現可望勝過債券。

投資風險偏好回升，又有貨幣政策與季節效應兩大因素加持，可望推動美股年底走強。

美股 降息

延伸閱讀

匯率避險意識高 壽險業9月轉進債券ETF大買440億元

聯準會開始降息、軟著陸可期 奠定美股中長多趨勢基礎

市場紛擾不斷 多元佈局、分散投資打造穩健投資組合

聯準會降息 美投資銀行喊讚

相關新聞

台股基金分批買 搶先布局年底作帳行情

美國總統大選不確定性因素牽動美股、台股投資人信心，投信法人表示，據歷史資料統計，不論大選結果為何，美股仍將回歸基本面多頭...

陸股ETF 爆發力十足

近期中國股市受惠於一系列重磅刺激政策，吸引大量資金回流，反映海外市場對中國股市看法轉趨正面，也推升近期中國股市表現，連帶...

日股漲相佳 法人喊進

日本企業財報季開跑，由於財務數據與股票回購力道佳，加上薪資上漲與旅日人數有政府加持，支撐國內內需消費動能，促使企業獲利進...

美股布局 善用本益比策略

美國聯準會 (Fed）9月FOMC會議中通過決議降息2碼，加上近期美國企業財報紛紛傳出佳音，帶動第4季美國股市屢創歷史新...

美股漲勢外溢 掌握多元投資

美股七雄財報表現不一，法人指出，今年來，這七檔美股股價表現明顯紛歧，股市漲勢已擴及到其他主題及市場。隨著美國開啟降息循環...

全球市場觀測站／非投等債、新興債 聚光

在不確定因素影響下，上周全球股債市持續震盪整理，投資人觀望本周美國總統大選與聯準會利率政策結果，加上科技股財報消息面影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。