美股布局 善用本益比策略

美國聯準會 (Fed）9月FOMC會議中通過決議降息2碼，加上近期美國企業財報紛紛傳出佳音，帶動第4季美國股市屢創歷史新高。法人提醒，投資市場年底前仍有許多不確定性因素，應居安思危，將「本益比策略」納入資產配置，以降低資產組合波動。

今年以來S&P500、那斯達克指數漲幅雙雙超過二成，表現亮眼。不過，法人表示，隨著指數不斷突破新紀錄，投資人更應留意股價被高估的風險；加上美國總統大選、利率政策和地緣政治等不確定性因素尚存，避險意識不可少。對於想參與歐美股市投資機會，又擔心過度追高的投資人，不妨借助諾貝爾經濟學家得主席勒提出的CAPE本益比研究理論來布局。

CAPE本益比研究理論是由知名學者席勒提出，是透過近十年平均獲利，納入景氣循環周期中不同時期變化的進階版本益比計算模式，可有效降低市場中短期變數所造成的影響，例如失業率、通貨膨脹，或者利率變化等，因此能用更客觀的角度來分析整體市場指數。

根據統計，現在國內獲得席勒CAPE本益比模型授權的金融商品，以安達人壽推出的類全委帳戶保單為主，並委由中國信託、復華，和台新三大投信專戶操作，共計五個全權委託投資帳戶。

投資範圍主要聚焦於美國，或者美國及歐洲，近一年績效以戰略贏家價值投資組合表現最佳，報酬率達22.52%，此外，美歐戰略價值投資組合，和美國價值戰略平衡投資帳戶報酬率亦達二成以上。

此投資帳戶亦針對難以預測之異常變數，設有風險管控機制。以中國信託代操美歐動態策略價值投資組合帳戶為例，當VIX風險指標的短期波動大於長期波動，且波動出現極端異常值時，就會啟動（risk off）機制，將股票投資部位100%轉入現金資產，避免股市波動影響資產表現。

展望後續美股走勢，觀察到短期美國股市有利率調降以及總統大選等利多支撐，然而長線操作仍須回歸基本面，建議投資人可透過值得信賴的投資團隊協助資產配置，並提高風險意識、分散投入資金時間點，穩健參與市場行情。