陸股ETF 爆發力十足

近期中國股市受惠於一系列重磅刺激政策，吸引大量資金回流，反映海外市場對中國股市看法轉趨正面，也推升近期中國股市表現，連帶投信發行中國股票ETF表現也跟著水漲船高，在人行降準以來相關ETF漲幅達16%~27%，再度燃起市場熱度。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，本次中國政府所推出的政策組合拳，可類比於在2014至2015年的一籃子刺激政策，皆透過貨幣寬鬆、財政擴張、穩地產及金融改革為主要內容，根據過往經驗，在政策發酵助攻下，有助於中國股市流動性改善與估值修復，帶動基本面好轉。再者，相對於全球大多數指數，中國股市儘管近期彈升，目前本益比仍低於近十年均值，且折價幅度在全球主要股市中位居前列，評價面上仍具吸引力。因此中國股市表現仍可持續留意。

中國降準後中國股票ETF表現

張菁惠指出，在投資布局方面，觀察本波行情中，因中小型股具備股本小、股價爆發力強的特性，故中小型股指數表現又較為突出，且從產業扶植政策來看，重點著墨於新能源、AI、科技自主、電動車等新質生產力產業，此外，由中國官方和國企挹注資金於半導體領域的「大基金」第三期在日前成立，規模高達人民幣3,440億元，將用於投入半導體設備自主發展，中小型科技股可望成受惠族群最大贏家，其中，中小企業100指數之成分企業多半聚焦於前述重點產業，投資人也可透過中小板相關ETF來布局參與。

復華滬深ETF經理人廖崇文表示，中國官方端出超出市場力度的刺激經濟政策，有效提振投資市場信心，使A股在9月下旬迎來近年最強勁的漲勢，儘管行情因短線獲利了結賣壓出籠，使漲幅回吐，不過券商法人多看好一連串的政策組合拳為股市及總體經濟帶來良性循環，有望迎來新一輪估值重塑機會，建議可透過滬深兩市皆有配置的A股ETF標的，掌握各市場題材投資機會。