台股基金分批買 搶先布局年底作帳行情

美國總統大選不確定性因素牽動美股、台股投資人信心，投信法人表示，據歷史資料統計，不論大選結果為何，美股仍將回歸基本面多頭走勢，連帶也有利台股回穩，鑑於年底有作夢、作帳等多重行情，投資人可把握台股整理階段的分批布局台股基金時機。

美股近期處於選舉前與聯準會利率會議前的緊張情緒下，又逢市場估值接近歷史高點，企業公布的財報受到市場嚴格檢視，法人認為，短線高檔整理機會大，亦同步影響台股表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前台股觀望心態濃厚，然觀察1992~2020年美國總統大選前，股市短期容易震盪，惟選後普遍維持中期漲勢，不論最終誰勝選，股市都將回歸強韌基本面而延續多頭走勢。台股有望出現低接買盤拉抬，加上作夢行情啟動，建議把握整理布局時機，後市仍正向應對。

台股一般型基金績效表現

日盛投信台股投資研究團隊分析，台灣9月景氣燈號回落至黃紅燈，惟領先指標及同時指標仍持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。後市因AI新興科技應用商機持續暢旺、終端消費需求隨著美國推進降息循環、當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資增強，看好景氣回升。

日盛投信台股投資研究團隊指出，台灣第3季經濟表現優異，指數後市可望走堅，AI長期趨勢仍是科技產業重要觀察點，將作為台廠AI供應鏈產業解析。