投等債商品 法人按讚

美國總統大選進入倒數最後一周，選情變幻莫測升高市場憂心重演2016年股債走勢，加上市場反應美國經濟強韌、限縮對下周召開的美國聯準會會議再度降息的預期，導致近期美國10年期公債殖利率連番走升突破4%，也連帶使得債券價格跌多漲少。

法人表示，美國經濟仍持續放緩，聯準會可望延續既定降息步伐，建議可以先留意逢低布局投資等級債ETF的機會。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，今年以來隨著美國經濟放緩，市場早已預期聯準會將啟動降息循環，而聯準會也如預期於9月降息2碼。

但因市場已經反映在價格（price in），聯準會正式降息後，債市反而「利多出盡」，加上美國經濟遠比預期強勁，市場對於聯準會未來降息的速度與幅度將持續下修，也導致美債殖利率一路走高，來到近幾個月的高點。

凱基A級公司債經理人李暢分析指出，美國總統大選在即，債券市場開始反映美國政治及財政方面的不確定性風險，10月以來10年期美債殖利率已經上升超過40個基點。

儘管經濟數據減輕聯準會對於就業市場的擔憂，但，由於市場先前已經反映對美國聯準會降息的預期，因此，在降息實際啟動之後，長天期美債反而出現獲利了結賣壓；而存續期間較短，對利率敏感度相對較低，所以在公債殖利率反彈回升走勢中受到的影響可以相對較小。

預期短線上美債殖利率將受大選變數影響而波動，建議債券ETF的投資可以布局「中天期+中段信評」的優質A級公司債。

一來中天期有助於降低利率風險，二來透過聚焦中段信評的投資等級債，又能夠以適度的信用風險來換取利差優勢，兼顧追求相對較高的票息，以新中間路線來創造債券ETF的收益最適化。