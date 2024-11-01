快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

投等債商品 法人按讚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統大選進入倒數最後一周，選情變幻莫測升高市場憂心重演2016年股債走勢，加上市場反應美國經濟強韌、限縮對下周召開的美國聯準會會議再度降息的預期，導致近期美國10年期公債殖利率連番走升突破4%，也連帶使得債券價格跌多漲少。

法人表示，美國經濟仍持續放緩，聯準會可望延續既定降息步伐，建議可以先留意逢低布局投資等級債ETF的機會。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，今年以來隨著美國經濟放緩，市場早已預期聯準會將啟動降息循環，而聯準會也如預期於9月降息2碼。

但因市場已經反映在價格（price in），聯準會正式降息後，債市反而「利多出盡」，加上美國經濟遠比預期強勁，市場對於聯準會未來降息的速度與幅度將持續下修，也導致美債殖利率一路走高，來到近幾個月的高點。

凱基A級公司債經理人李暢分析指出，美國總統大選在即，債券市場開始反映美國政治及財政方面的不確定性風險，10月以來10年期美債殖利率已經上升超過40個基點。

儘管經濟數據減輕聯準會對於就業市場的擔憂，但，由於市場先前已經反映對美國聯準會降息的預期，因此，在降息實際啟動之後，長天期美債反而出現獲利了結賣壓；而存續期間較短，對利率敏感度相對較低，所以在公債殖利率反彈回升走勢中受到的影響可以相對較小。

預期短線上美債殖利率將受大選變數影響而波動，建議債券ETF的投資可以布局「中天期+中段信評」的優質A級公司債。

一來中天期有助於降低利率風險，二來透過聚焦中段信評的投資等級債，又能夠以適度的信用風險來換取利差優勢，兼顧追求相對較高的票息，以新中間路線來創造債券ETF的收益最適化。

美國經濟 美國聯準會 降息

延伸閱讀

美10月就業數據超弱但薪資升幅仍高 Fed下周降息1碼機率大

「誰當選都一樣」大陸民眾關注美國選情 稱美中緊張局勢仍在

台裔等美國新公民談總統大選 票投賀錦麗或川普看法不一

不論白宮誰當家 專家稱這種債券都是贏家

相關新聞

投等債商品 法人按讚

美國總統大選進入倒數最後一周，選情變幻莫測升高市場憂心重演2016年股債走勢，加上市場反應美國經濟強韌、限縮對下周召開的...

基金特蒐／多重資產基金 抗震優利

金融市場波動劇烈，除了股票基金、債券基金，結合股、債與另類投資的多重資產基金，透過分散投資降低風險，也受到投資人青睞。群...

滿手日圓該怎麼辦？法人：配置日圓計價基金 更有機會增值

近年日圓匯率持續走低，不少人趁勢大量換取日圓，如何讓手上的日圓增值？鉅亨買基金建議，可投資以日圓計價的基金，更有機會獲得...

好會賺！勞動基金9月賺311.7億元、前九月賺9,182億元

勞動基金運用局1日發布勞動基金最新績效，全球股市動盪下，整體勞動基金截至2024年9月底止運用規模為6兆8,064億元，...

四檔高息商品 吸金力強

台股下半年來震盪變大，創歷史新高後急殺又反彈，但投資人無畏大起大落，低接台股高股息ETF。統計顯示，台股ETF第3季淨申...

新興亞股夯 資金追捧

美國降息，新興市場也陸續開啟降息循環，有利新興市場股債資產。法人指出，全球資金仍充裕，加上新興市場基本面改善，中國大陸推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。