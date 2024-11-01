基金特蒐／多重資產基金 抗震優利

金融市場波動劇烈，除了股票基金、債券基金，結合股、債與另類投資的多重資產基金，透過分散投資降低風險，也受到投資人青睞。群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕以新科技、新基建、新消費三大領域，作為挑選標的主軸，加上債券ETF配置，期創造更好的報酬率，以及相對較低的波動度。

群益優化收益成長多重資產基金成立於去年9月，主要投資目的為提供投資人參與來自全球股票、債券、REITs等多重資產的潛在獲利機會，基金著重中長期投資契機，尋求被低估以及具有長期發展潛力的標的，以追求穩定的成長。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕。 群益投信／提供

基金經理人蔡詠裕小檔案、投資小叮嚀、投資心法

蔡詠裕表示，人工智慧（AI）是市場主要趨勢，檢視泛AI族群，除了硬體、軟體，還有「新基建」。新基建與傳統基礎建設等有固定月費收入業者不同，而是鎖定環繞AI風潮，業者在興建資料中心時，需要的變壓器、輸配電、自建電力（如小型核電廠）、溫度控制等新基建業者，這些標的主要落在工業股。尤其美國通過《降低通膨法案》後，基礎建設優先採美國製造，帶動這些工業股的營收與獲利上揚。

相較過去不少多重資產基金，會透過投資REITs及債券，創造固定收益，若配置在大AI產業的新基建工業股，因訂單都已確保，也可以創造資本利得。如今年以來很多工業股的漲幅都超過科技股，甚至有核能公司的股價表現超過七大科技巨頭（Magnificent 7），主因在於包括微軟、亞馬遜等，紛紛在其園區自建小型核電廠，以因應資料中心的建置，提供AI伺服器所需電力。

在新消費部分，蔡詠裕除了布局沃爾瑪、好市多，也挑選了醫美消費標的，主要即是減肥藥業者，包括美商禮來與丹麥藥廠諾和諾德。市調機構預估，到2030年，每年光減肥藥市場就超過1,500億美元，其中八成的市場則由上述兩家分食。

蔡詠裕分析，這兩家藥廠最初開發的藥品是為了控制胰島素，但發現有減肥效果，甚至可降低心血管疾病惡化死亡率、 降低腎臟病惡化的死亡率等。除了針劑，兩家藥廠已陸續進入二代藥、三代藥品開發，包括改為口服、或除減重外還能留下肌肉等。兩大藥廠有先進者優勢，後進者僅能搶到較小的市占。

在科技股的選擇上，大多數的美股基金都會持股七大巨頭，理論上績效可能相仿。蔡詠裕表示，要讓基金表現更為與眾不同，必須在七大巨頭以外，找到相對不受景氣影響的次產業，例如安控業者。因為建設資料中心時，一定要有安控設備，雖然其占大型雲端服務提供者（CSP）的資本支出比重可能只有1% ，卻一定需要，也就是「小卻亮眼」， 今明兩年營收都要維持雙位數成長，也是基金所蒐尋的標的。

主要市場指數、同類型基金績效、基金前五大持股

至於債券部分，群益優化收益成長多重資產基金主要配置在非投等債ETF，主因在於ETF投資的標的夠分散，可避開單押單一債券風險，經理人主要透過對利率、總經及貨幣政策的方向判斷，增加掌握度。

蔡詠裕強調，在投資策略上，主要挑選愈不受景氣循環、愈不受政策影響的個股與商品，這樣才會走得長、走得久。