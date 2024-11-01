好會賺！勞動基金9月賺311.7億元、前九月賺9,182億元

勞動基金運用局1日發布勞動基金最新績效，全球股市動盪下，整體勞動基金截至2024年9月底止運用規模為6兆8,064億元，評價後收益數為9,182億元，收益率14.69％，單月收益數為311.7億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,428億元，收益率14.45％；舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率 17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.09％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,077億元，收益率為15.44％；受農業部委託管理之農民退休基金運用規模為187億元，收益率為16.31％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2014~2024年9月）平均收益率為6.74％，國保基金近10年多 （2014~2024年9月）平均收益率為7.24％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，經濟合作暨發展組織（OECD）9月25日表示在各國央行緊縮貨幣政策的延遲效應消退、通膨降低鼓勵消費者支出之際，各國央行降息可望助長日後支出，維持經濟穩定成長，將全球今年經濟成長預測上修0.1個百分點至3.2％，明年維持於3.2％。另國際貨幣基金（IMF）10月22日發布最新經濟展望維持今年全球經濟成長為3.2％，明年成長由3.3％下修至3.2％，IMF認為即便各國央行對抗通膨沒造成經濟衰退，但武裝衝突、緊縮貨幣政策影響及貿易保護主義風險卻正升高。

此外，勞動基金運用局還提到，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，皆為運用效能，以提升基金長期投資效益。金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。