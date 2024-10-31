長天期債商品 買氣旺

隨聯準會降息循環啟動，債券ETF買氣持續居高不墜，統計9月19日降息以來債券ETF日成交均量表現，其中以群益ESG投等債20+（00937B）每日12萬張成交均量最具人氣，包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年、群益25年美債也名列前十大，顯示長天期債交投熱絡。

群益投信表示，聯準會啟動降息，在貨幣緊縮環境不再，債市投資環境更居順風，也帶動債券ETF買氣，其中又以未來在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力的長天期債券最受青睞。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，在債市布局方面，投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，有望吸引訴求穩健配置資金流入，而在降息預期大增、公債殖利率走低下，存續期間較長的標的更相對受惠。

滙豐投信認為，由於聯準會利率點陣圖顯示降息周期仍將延續至2026年，不只今年有降息2碼、明年更有4碼空間。歷史經驗，降息周期都將壓抑債券殖利率走勢，長線有利債券資產表現。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，美國為全球最大經濟體，美國公債也是全球規模最大、流動性最佳債種，信評為最高的AAA，利息償付無虞，向來視為安全性最高的投資工具。現階段布局長天期美債ETF，可滿足資產配置與分散風險，也有機會掌握聯準會降息的價差。