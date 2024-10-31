印度股有撐 長線買點到

受陸港股市轉強資金排擠效果，外資10月以來賣超印度股市，印度股市回檔也讓偏高的評價有所修正。投信法人表示，印度股市短線回檔提供投資人較佳的進場機會，建議投資人可加碼印度股市長期投資或持續定期定額累積部位。

根據預估，印度SENSEX指數未來12個月本益比已修正至20.18倍，相當接近過去五年的平均值水準19.82倍。富蘭克林證券投顧表示，外資在印度股市的占比已明顯偏低，對比印股在多數國際指數中的權重拉升，外資對印度股市將有回補壓力。

另外著眼印度經濟成長與企業獲利動能強韌，印度國內穩定暢旺的內資資金也有助降低股市波動程度。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，在印度經濟維持高成長，政治穩定與政策延續性高下，加上國際大廠也持續擴大印度投資，未來有望迎印度經濟與股市收成期，後市表現值得期待。

印度在新興亞洲國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，同時印度官方所推動的產經政策也持續進行中，可望為經濟與產業發展續添動能，皆有利於股市表現延續。

蘇庫瑪．拉加分析，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正在大幅擴張。印度的UPI統一支付介面線上支付機制，作為推出新業務與電子支付的平台，成為線上交易在印度蓬勃發展的關鍵原因，持續進行數位轉型是印度極具吸引力的關鍵主題，看好數位轉型趨勢下竄起的印度新興商業模式企業。