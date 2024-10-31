基建基金 迎多頭行情

降息循環下，基礎建設產業擁利多，且目前基礎建設類股本益比低於長期平均。法人建議，投資人可在美國大選結果塵埃落定後，選擇基建及公用事業相關題材進行投資，藉以掌握美國新政府可望推動的內需建設多頭行情。

觀察今年來基建基金表現，包括野村全球基礎建設大未來、統一經建證券投資信託、PGIM保德信全球基礎建設、滙豐全球基礎建設收益、DWS 投資全球基礎建設、合庫全球核心基礎建設收益、首源全球基建基金、第一金台灣核心戰略建設、瀚亞亞太基礎建設、永豐ESG全球數位基礎建設等，績效皆達10%以上。

野村基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，基建板塊近期受多項利多推動，聯準會在9月會議中將聯邦基金利率下調2碼至4.75%至5%區間，為2020年以來首次降息，市場預期11、12月例會可能降息各1碼，對防禦性類股的估值帶來上行空間。

此外，隨著11月美國總統大選臨近，川普勝選機率上升，其政見提及將重振製造業及大規模基礎建設計劃，有望提振鋼鐵、建材等原物料需求，對基礎建設板塊形成強勁支撐。

股市高估值使企業獲利也在此階段受到市場關注，產業板塊輪動加速，市場廣度愈發健康，在AI等長線前景加持下，估值合理的基建板塊持續吸引資金流入，年初以來績效相當亮眼。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，依歷史統計，在低於10年均值負一倍標準差時進場布局基建類股，不僅報酬率隨時間拉長上升，正報酬機率同步揚升。