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新興亞股夯 資金追捧

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
新興股債市受惠美國降息
新興股債市受惠美國降息

美國降息，新興市場也陸續開啟降息循環，有利新興市場股債資產。法人指出，全球資金仍充裕，加上新興市場基本面改善，中國大陸推出一連串激勵措施，都有望帶動新興市場股、匯、債市行情。

在新興股市中，以新興亞股最受歡迎。摩根投信指出，中國大陸刺激政策奏效，帶動股市翻轉，加助亞股漲勢。9月以來亞股表現冠全球，且全球資金連17周回流新興亞股。

摩根投信指出，亞洲主要市場前景仍佳，東北亞的台灣及南韓受惠於人工智慧（AI）商機方興未艾。東協與印度市場都有內需穩定加持，且受惠於美中衝突引發的全球供應鏈重組。五年來，東協對美國與中國貿易額年均複合成長率分別為9%與8%。

基金平台業者分析，新興市場不僅資金流入，也各自擁有獨特的競爭優勢。例如，印度持續推動財政改革，外匯存底龐大，為經濟穩定提供堅實的後盾。台灣經濟基本面穩定，經常帳盈餘且財政赤字低，同時在半導體和AI晶片的生產領域居全球領先地位，成為科技投資的焦點。南韓則採取寬鬆的財政政策，並在AI應用及製造業中扮演關鍵角色，推動經濟穩健成長。

此外，基金平台業者指出，巴西受惠於強勁的國內消費需求及潛在的降息空間，為市場帶來廣闊的發展機會。沙烏地阿拉伯除石油之外，非石油部門如旅遊和科技快速發展，並且在9月正式進入降息循環，進一步為經濟多元化奠定堅實的基礎。

在新興市場債方面，國泰投顧看好新興市場美元主權債券，主要原因有三。首先，以美國為首的全球總體經濟環境有撐。其次，美國展開降息，也為新興市場國家的後續降息鋪路。第三，美國降息後，預估市場資金將開始追尋更高收益機會。目前新興市場美元主權債的殖利率約7.4%，優於美國投等債、美國非投等債。

富達國際則看好亞洲債，包括公債、投資等級債、非投資等級債，都各有利基。有些亞洲央行已啟動降息循環，美國降息後，許多亞洲貨幣兌美元匯率維持穩定，甚至小幅升值，加上亞洲基本面優，違約率下滑，都有利亞債前景。

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