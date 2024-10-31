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四檔高息商品 吸金力強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股下半年來震盪變大，創歷史新高後急殺又反彈，但投資人無畏大起大落，低接台股高股息ETF。統計顯示，台股ETF第3季淨申購前四名由高股息ETF包辦，四檔高股息ETF第3季共吸金逾2,300億元，其中三檔更吸引資金大量淨流入，完全沒遭贖回。

台股7月中旬衝到歷史高點24,390點，之後急跌4,000多點，到8月初跌破2萬點，下旬急速反彈到22,500點，9月初回跌到21,000點之後，又展開一波2,000多點的拉升行情。市場上上下下，但國人在第3季大買台股高股息ETF。在國人第3季淨申購最多的七檔台股ETF中，高達六檔為高股息ETF，另外一檔為市值型ETF。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年第3季，最熱銷的ETF為復華台灣科技優息（00929），單月吸金800億元，大幅領先其他ETF，沒有投資人贖回。復華台灣科技優息成立一年多，為國內首檔月配息台股ETF，締造多項熱銷紀錄，現在月配息ETF已成為主流產品。

復華台灣科技優息成立來，績效及配息都很搶眼，故規模迅速突破2,000億元，最新規模來到2,795億元，在高股息ETF中排名第三大，在所有ETF中排名第五大。不過，復華台灣科技優息已連續三次配息下滑，是否影響到人氣，有待觀察。

第3季熱銷亞軍是群益台灣精選高息ETF，單季淨流入667億元，同樣為零贖回，這也是熱銷榜的常勝軍，受惠於績效、配息及填息紀錄佳，即使在3月新募ETF大吸金潮時仍進帳逾550億元，4月起規模站上2,000億元，最近規模為2,756億元，在所有ETF中排名第六大，緊追復華台灣科技優息。

國泰永續高股息為第3季熱銷第三名，單季進帳439.6億元，也是零贖回，最新規模來到3,334.7億元，為ETF第三大，緊追元大高股息的3,346.7億元。國泰永續高股息今年3月起打敗元大高股息，成為定期定額人氣王。

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