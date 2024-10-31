市場觀望氣氛濃 法人：多重資產基金核心布局、抗波動

市場近期觀望氣氛濃，包括11月聯準會是否降息及幅度，和美國總統大選結果等市場不確定因素。法人建議，第4季不妨運用多重資產基金建構核心投資組合，不僅能因應經濟基本面變化、兼顧多元化商品走勢、提高投資品質及效率，幫助降低美元匯損與市場震盪等之波動風險。

日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，短線不確定因子增加，因此基金布局將發揮主動投資優勢—擇時與高度機動性，以期掌握各類資產最佳投資價值，尤其拉長來看，美國當前良好的經濟數據與台、美企業今明兩年優異的獲利成長，運用具有追漲實力的可轉債，不僅可參與市場長線多頭機會，更能在短線市場震盪之際、相對股票資產降低波動風險，可謂是核心資產的最佳選擇。

日盛台灣優質多重資產基金研究團隊指出，今年10月以來受初級市場發行案量較多，稍微排擠到次級市場價格走勢，使可轉債短期表現較為承壓。不過，隨可轉債IPO進入旺季且次級部分可望出現價值低估的潛力標的，中長期表現依然可期。操作策略上，將著重在IPO市場，同時找尋次級市場被低估之標的，並持續運用可轉債｢雙低策略｣、鎖定低價格及低溢價率標的。

日盛台灣優質多重資產基金已於10月28日獲金管會核准成立。基金預計期初將先行配置台灣可轉債核心資產，再輔以具有降息後收益契機的特別股、以及具流動性優勢的高股息，透過優選最佳標的及多元化投資策略，兼顧報酬契機與波動風險，惟有鑒於11月初美國總統大選與利率會議等外圍不確定性或將造成全球債市與股市震盪加劇，基金配置策略上將掌握穩健進場原則，藉由市場短線修正逢低掌握長期穩健孳息契機。

此外，針對日盛台灣優質多重資產基金衛星標的｢台灣特別股｣，研究團隊分析，市場已啟動新一輪降息循環，特別股或將出現投資價值提升機會，將嚴密監控市場狀況、擇時掌握特別股布局契機。

選股上以租賃之金融特別股及半導體IC通路特別股為主，再以大範圍金融特別股為輔，若短期有跌深且質優之特別股將是主要買進選擇，藉此掌握今年特別股配息機率增加與降息後的資本利得投資機會。