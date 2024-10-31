台股今年漲27% 稱冠全球

回顧今年來全球主要股市表現，截至10月29日，前十強股市累積漲幅都在一成、甚至是二成以上，以台灣股市表現最強，今年加權指數上漲27.8%，稱冠全球，美國S&P500以22.2%表現居次，整體來看以亞洲股市表現突出。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，今年來受惠於AI題材持續發酵的加持下，也帶動台股數度寫下新高，表現亮眼。隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續。短期來看，美國大選選前，市場投資氣氛較為觀望；待選後不確定性解除，且AI科技為全球長期大趨勢，勝選結果對科技產業之成長動能不致形成干擾。建議投資人透過精選優質之台股科技高息ETF來參與市場。

富邦台灣半導體經理人陳双吉指出，台股第3季財報普遍不錯，投資人可偏多看待，然本周也是美股超級大科技公司財報周，因此台股震盪可能加劇，建議投資人可逢低承接。

美股方面，群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國9月ISM非製造業指數從51.5跳升至54.9，創一年半來新高，消費者信心指數亦回穩，整體來看美國經濟仍保有韌性。而在降息循環啟動、利率走降帶動成本下滑的背景下，有助提升企業盈利能力，也可望進一步支持美股表現。再者，近期美股主要指數接連創高，輪漲情況明顯，也突顯市場廣度增加，非由特定個股領漲，漲勢更顯健康，也有利於美股行情延續。

富邦NASDAQ經理人王辰方分析，近期美股總經數據都很不錯，高盛預估今年第3季GDP達到3.1%，相當強勁，然美國颶風以及罷工影響可能會讓下個月數據稍微下滑一些，總之，資本市場又回到基本面表現。由於美國選舉不確定性因素較高，故大部分避險基金部位都已降低，建議等到選舉結果出爐後再決定方向較安全。