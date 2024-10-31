三檔海外股票基金 夯

今年股票資產多頭趨勢鮮明，帶動相關基金規模成長。據統計，投信發行規模逾50億元以上的海外股票型基金（全球一般型股票基金）共有八檔，其中PGIM保德信全球醫療生化基金、復華全球物聯網科技基金、野村環球基金三檔基金規模突破百億元。

這八檔基金，科技相關主題占四檔、一般股票型占二檔，再來為醫療、綠能各一檔，反映出即使今年科技股漲幅一枝獨秀，其他產業型基金表現也力爭上游，規模隨市場持續衝高；也反映出這些基金受到投資人青睞，原因包括成立已久，經歷多次多空景氣循環，或是短中長天期績效穩健、基金特色鮮明、投組靈活配置等。

投信發行規模超過50億以上的海外股票基金

三檔發行規模突破百億的海外股票基金，其中，PGIM保德信全球醫療生化基金更以115.39億元的規模位居第一，復華全球物聯網科技基金規模達110.32億元緊追為第二，排第三的野村環球基金規模達到102.18億元。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，近期醫療類股表現較為震盪，主要受到兩大因素影響，第一是醫療服務、醫院，以及生命科學工具類股中，部分公司財報表現落後市場預期；第二是美國總統大選在即，不確定因素升高，政策敏感度較高的醫療產業短期較不受投資人青睞，但預期選後影響將大幅降低。

江宜虔認為，考量降息循環確立，醫療產業2025年獲利成長預期仍佳，此時應為逢低布局醫療基金的時點，且在重磅級藥品陸續推陳出新，包括新型減肥藥、急性疼痛控制藥物、新款抗精神病藥物等，有利於醫療類股獲利表現。高盛證券估計，2025年美國醫療類股盈餘年成長率將高於整體股市，目前醫療類股本益比僅18.9倍，低於整體美股21.9倍，更遠低於科技股29.2倍，評價面更具吸引力。

今年績效逾三成的復華全球物聯網科技基金聚焦具獲利成長動能、技術具領先優勢的產業龍頭科技股。經理人黃俊瑞指出，科技股第4季以來隨利率政策不確定消除、相關企業財報報佳音，帶動資金回流使行情再度震盪走高，費半、那斯達克指數站上各技術均線再創波段新高。後市看好產業能見度高的半導體類股及相關AI軟硬體受惠供應鏈，近期若因美大選等消息面干擾出現回檔修正，建議逢低可偏多操作。