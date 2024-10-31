日股擁利多 可賺長線財

受到日本首相石破茂上任前的貨幣政策偏鷹、選後成為「跛腳首相」等政治因素影響，日股第4季表現疲弱，然近期隨著選舉不確定性解除，也有「利空出盡」跡象，日股ETF也隨日股走揚。

法人認為，日本具備低基期、日圓回貶、經濟及資本市場結構轉型等利多，中長期仍看好，建議逢低留意布局機會。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，先前市場憂新任首相石破茂經濟貨幣政策鷹派作風，加以眾議院選舉挫敗，導致日股近期出現較大波動，不過，市場法人解讀接下來執政黨推行爭議性高的政策例如提高企業稅率等機率降低，並願意積極與在野黨合作，也淡化接下來日本央行升息的急迫性，舒緩資本市場不確定波動情緒。

日股ETF表現

中信日本商社經理人游忠憲表示，此次選舉重創自民黨等執政聯盟後，日本政經局勢恐陷入一段時間的混沌狀態，但日本整體經濟仍在緩步復甦的道路上，通膨數據續揚，加上東京交易所針對資本市場改革方向不變，企業持續提高資本支出與調整薪資，並加大股利發放與股票回購，以達提高股價表現。

而且日本央行雖有升息壓力，但在此政經情勢下，估計升息步調也不會過快，皆有利於日股後市表現。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，從經濟表現分析，日本政府公布第2季季國內生產毛額（GDP）季增0.8%，優於市場預估的0.5％，折合年成長率則達3.1%，超越市場預估的2.1%，另從估值角度切入，目前日經指數的預估本益比約落在17~18倍，低於歷史平均數約在19.6倍，價位相對合理，建議投資人逢低分批布局。

針對貨幣政策，游忠憲預期在明年參議院選舉前，日本政府都不會提出太激進的貨幣與財政政策，日圓不易出現今年7、8月時的大幅升值走勢。

劉昌祚看好日圓回貶促使資金回流股市，據統計，外資近期已連四周回籠加碼日本股市，有利提振市場投資信心，在日本經濟結構轉型有成的大環境下，仍看好日股後市表現。