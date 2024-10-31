五大類股票基金 常勝

10月進入美國財報季，又有美國大選干擾，針對主管機關核備的境外基金大體檢，10月來呈現股債雙跌，平均跌0.77%，股票型、債券型平均各跌0.89%、0.51%，區域股票型基金僅剩美股、台股、美國中小、全球、大中華等五大類仍繳出正報酬。

統計至29日，美股基金表現10月來漲幅達2.75%，主要是受科技七雄表現回神提振，特別是特斯拉在公布業績後大漲，美國中小型股基金也漲1.12%，因市場認為中小型股可望受惠於共和黨總統候選人川普的「美國優先」政策。另，有台積電撐盤的台股基金上漲2.34%，大中華基金也小漲0.3%，全球股票型基金則上漲0.4%。產業、商品型基金方面，本月美債殖利率大幅走揚，黃金基金在動盪環境下展現價值，近月大漲6.94%。

美國大選進入倒數計時，市場觀望氣氛可能轉濃。Real Clear Politics昨（30）日數據顯示，川普在七大關鍵州的民調均小幅領先，使其當選機率上升至62.8%，賀錦麗當選機率降至36%。

富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯表示，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會，若結果是一黨獨大，短線市場波動可能加大，但著眼美國強韌的基本面，短線因政治因素造成的震盪反而提供加碼機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無須過度擔心。

中租基金平台總經理蘇皓毅分析，未來經濟走向有三大情境，一、樂觀情境：全球央行溫和降息，通膨不會死灰復燃，經濟軟著陸或不著陸。二、悲觀情境：各國央行看到愈來愈多的潛在風險，貨幣政策持續寬鬆，但因政策滯後，進入輕度衰退。三、捲土重來情境：經濟重新加速，但通膨隨後捲土重來。

富蘭克林證券投顧認為，值此消息面紛擾的環境，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，股市部分建議首選具備長線結構性題材支撐的AI科技股、公用事業及印度股市。

蘇皓毅認為，未來全球經濟走向應該是處於不及金髮經濟，但偏向樂觀的不著陸情境。在這種情況下，股票與固定收益仍有所表現，投資人應抓住股債回檔機會，分批布局長線投資。但對於未來是否走向通膨捲土重來，須保持警覺。