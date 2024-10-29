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醫療 REITs 漲勢可期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
醫療產業示意圖。 新華通訊社
醫療產業示意圖。 新華通訊社

美股第3季財報季持續進行中，根據Bloomberg統計標普500企業累計已公布第3季財報72家，其中獲利優於預期55家，比例76.4%，本周預計公布114家企業財報。法人建議，在基本面表現佳下，可關注醫療REITs後續表現。

根據FactSet Research統計，美國醫療健護產業第3季獲利與營收年增為11.2%與6.9%、房地產第3季獲利與營收年增為5.2%與6.2%，皆優於標普500整體的4.6%與4.7%，美國醫療健護產業、房地產兩大板塊今年第3季企業獲利、營收均可望優於標普500整體。

全球不動產證券化型基金績效表現
全球不動產證券化型基金績效表現

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，美國ISM指數與就業數據走低，通膨數據也低於預期，美國聯準會降息2碼並暗示之後將繼續降息。市場預期今年底前仍有3碼降息空間，長期債券利率也穩定在3.8%之下，資金成本將逐步下降，支持房市投資信心，REITs受惠降息與資金進駐效應近期漲勢強勁。

高利率利空因素消除後有利資金對商業不動產重新配置，前二次寬鬆周期房地產價格分別大漲60%與140%。近期越來越多的銀行表示正在放寬貸款標準，並且對商業房地產貸款的需求更加強勁，REITs後市持續看漲。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據Nareit最新統計今年第2季共22檔主要投資REITs的主動式基金季度次產業持有狀況，發現醫療保健REITs第2季加碼或增持成長率為各子產業之冠、高達1.78%，使醫療保健產業的市場規模躍居第三名，為2010年以來的最佳排名。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，北美整體REITs產業的估值水準自下半年起即顯著跳升，尤其醫療保健REITs自7月份估值更優於整體平均，搭配高齡住房入住率提高刺激房東調漲租金而帶動收益擴大，其營運現金流也逐步增長，使得醫療REITs整體評價面仍具吸引力，股價上漲空間依然可期。

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