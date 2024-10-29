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多重資產基金 攻守兼備

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
多重資產基金績效
多重資產基金績效

國際多空消息紛雜，包括下周登場的美國大選，近期經濟數據也令市場臆測聯準會或可能放緩降息步伐，在觀望氣氛下，操作也更顯不易。法人表示，穩健型投資人不妨透過股債部位兼具，並隨市況靈活調整部位的多重資產基金來應對，進可攻退可守。

觀察多重資產基金今年來表現，包括：街口多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產、富邦台美雙星多重資產、聯邦高息策略多重資產、群益優化收益成長多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益、富邦台美雙星多重資產、鋒裕匯理創新趨勢多重資產、富蘭克林華美多重資產收益，皆達19%以上的績效。

群益投信表示，雖然近期影響投資情緒的不確定因素不少，不過整體來看，鑒於美國勞動市場與內需持穩，經濟保有韌性，料聯準會降息路徑往前挪移，將對經濟提供更多支持，中國大陸意外推出組合式刺激政策，且通膨趨勢性放緩支持歐美央行漸進式降息，有利延續全球增長態勢，搭配美國大選後不確定性可望減少，風險性資產仍有表現機會。

在投資布局方面，美股是布局重點，包括科技、工業等值得關注；信用債布局方面，考量到短期殖利率上行風險，可留意存續期間較短券種，以平衡投資組合抗波動。

日盛台灣優質多重資產基金研究團隊分析，短線不確定因子增加，因此基金布局將發揮擇時與高度機動性等主動投資優勢，以掌握各類資產最佳投資價值。尤其美國當前良好的經濟數據與台、美企業今明兩年優異的獲利成長，運用具有追漲實力的可轉債，不僅可參與市場長線多頭機會，更能在短線市場震盪之際降低波動風險，作為核心資產的選擇。

展望第4季，包括11月聯準會是否降息及幅度、美國總統大選結果等不確定因子之下，建議第4季挑選多重資產基金建構投資組合之核心布局，能因應經濟基本面變化、兼顧多元化商品走勢、提高投資品質及效率。

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