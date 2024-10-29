富達國際昨（29）日舉行亞洲亮點投資契機記者會指出，美國開啟降息循環，中國大陸政府則推出一連串刺激措施，短期市場雖有不確定因素，但亞洲股票與債券投資機會多，前景看好。

在股票方面，富達國際亞太區股票投資主管佟夢銳（Marty Dropkin）指出，2022年年中以後，亞股領漲個股趨於集中。MSCI AC亞洲（日本除外）市值指數表現優於等權重指數，因為投資人將資金集中於大型股和科技股，相對忽略其他多元的標的。

不過，今年9月以來，市值指數及等權重指數之間差距縮小，趨勢開始反轉。中國大陸、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓及新加坡相繼上修未來12個月獲利預期，產業包括醫療保健、非核心消費、工業、通訊服務及科技等。

佟夢銳看好東協股價仍有吸引力。東協成為極具吸引力的全球貿易樞紐，從服飾生產、玩具製造到智慧機供應鏈廠商、自動化製造和技術解決方案供應商、金屬礦業公司等，都受惠於國外直接投資及供應鏈調整趨勢。同時，主要區域銀行將促進資本流入各經濟體，一些國家正經歷近期的需求復甦，特別是旅遊業。

在債券方面，富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，美國利率下降，亞洲央行有更大空間實施寬鬆政策，不必擔心與美國產生巨大利差，且將持續支撐債券表現。目前已有中國、南韓及印尼降息。

朱蕾指出，亞洲非投資等級債利差約570個基本點（1個基本點是0.01個百分點），高於20年平均值，有縮窄的空間；平均信評已從20年前的B級提升到BB級；違約率已從兩年前逾16%降至今年的不到5%，如果扣除中國房地產不算，違約率更只有約2.5%，與其他地區的非投資等級債差不多。

亞洲投資等級債則是安全穩健的選擇。朱蕾表示，亞洲投資等級債去年大漲10%以上，目前平均利差為116個基本點，平均信評為A-，存續期間約五年，將持續受惠於供需及息收優勢。