富蘭克林證券投顧暌違逾三年，再引進三檔境外基金，針對偏好科技、永續、收益的投資人，分別新增富蘭克林坦伯頓創新科技、美盛美國永續發展 、富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金的投資選項。

富蘭克林證券投顧表示，從人工智慧（AI）帶動的第四次工業革命浪潮在過去短短幾年吸引投資人目光，2021年3月歐盟永續金融規範（SFDR）實施至今市場對ESG的關注愈發熱烈，加上投資人未曾間斷的對於收益投資的需求，希望這次引進的基金能更完整符合當今投資人需求。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金是由富蘭克林股票團隊的資深副總裁馬修‧摩伯格操盤，投資聚焦在全球具有「創新」題材的企業，包含能夠運用「新科技、新產品、新構想、新方法」者，並且能受惠於動態的全球經濟環境中的「新產業生態」，因此不會只投資在科技領域，還會擴及電子商務、醫療保健、機器人、新能源等領域，現階段看好顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型以及指數級數據等五大主題。

美盛美國永續發展基金由富蘭克林坦伯頓集團旗下凱利投資的ESG投資主管瑪麗‧麥奎倫擔任共同投資經理，採用凱利投資於2014年推出的獨家ESG評級系統，鎖定ESG表現優於同業的美國永續領導企業，以實現長期資本增值。

經理團隊認為，投資人透過投資這些永續領導企業，可以為社會帶來正面影響，同時避免企業不負責任的商業行為所帶來的風險。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金，由掌管全球近900億美元資產的富蘭克林收益投資團隊投資長愛德華‧波克領軍，複製其美國平衡收益策略經驗，將投資範圍拓展至全球，核心特色為多元收益與動態配置。

基金目前配置於美國與美國以外地區各約五成，股債配置也處均衡，其中債券側重高品質投資級債，股權產業配置則是多元分散，並且善用混合資產的投資優勢。