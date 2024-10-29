投等債商品 買氣回籠

美國公債殖利率回升持續帶動債市買氣回籠，過去一周整體固定收益型ETF獲52.7億美元資金流入，其中，美債、歐債、亞債分別獲26.7億、4.0億、1.7億美元資金流入。

從債券信評看，投資級債ETF、非投資級債ETF分別獲28.7億、0.1億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，且11月大選兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，是美國長天期公債的隱患。

預期這波聯準會降息的總幅度可能比官員們9月預估的還要少，中性利率最終可能到3.75%至4%。儘管有降息題材，策略上宜選擇五年左右的中天期持債，以避免短債的再投資風險和長債殖利率的回揚風險。

富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯指出，值此消息面紛擾的環境，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金。

安聯投信表示，就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；股債市場情緒暫轉為清淡。展望後市，軟著陸仍是美國經濟最可能的結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會將在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

策略上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情。

建議投資人可以多重資產主動布局，高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。