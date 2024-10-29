快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

投等債商品 買氣回籠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

美國公債殖利率回升持續帶動債市買氣回籠，過去一周整體固定收益型ETF獲52.7億美元資金流入，其中，美債、歐債、亞債分別獲26.7億、4.0億、1.7億美元資金流入。

從債券信評看，投資級債ETF、非投資級債ETF分別獲28.7億、0.1億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，且11月大選兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，是美國長天期公債的隱患。

預期這波聯準會降息的總幅度可能比官員們9月預估的還要少，中性利率最終可能到3.75%至4%。儘管有降息題材，策略上宜選擇五年左右的中天期持債，以避免短債的再投資風險和長債殖利率的回揚風險。

富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯指出，值此消息面紛擾的環境，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金。

安聯投信表示，就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；股債市場情緒暫轉為清淡。展望後市，軟著陸仍是美國經濟最可能的結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會將在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

策略上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情。

建議投資人可以多重資產主動布局，高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。

延伸閱讀

美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊

美選將至「觀望氣氛濃」 法人建議穩健因應

美國愛荷華州1人死於拉薩熱 赴西非旅遊染病

俄羅斯稱在烏救出「助俄軍事行動」美國公民 美駐俄使館不評論

相關新聞

高股息 不保證收益及配息

針對ETF追蹤差距，證交所上市二部副組長林詠喬表示，如果出現追蹤差距達信託契約所訂之重大差異標準，投信必須進行公告，如果...

投保中心座談 守護投資人權益

前言：由投保中心主辦的「一一三年度保護投資人權益系列座談會—理性選擇ETF，投資人權益的維護策略」日前在該中心12樓登場...

醫療 REITs 漲勢可期

美股第3季財報季持續進行中，根據Bloomberg統計標普500企業累計已公布第3季財報72家，其中獲利優於預期55家，...

電動車基金 潛力十足

逆風許久的電動車市場，近日傳出多項利多訊息，如全球9月純電動車（BEV）和插電式混合動力車（PHEV）銷量創新高、特斯拉...

投等債商品 買氣回籠

美國公債殖利率回升持續帶動債市買氣回籠，過去一周整體固定收益型ETF獲52.7億美元資金流入，其中，美債、歐債、亞債分別...

多重資產基金 攻守兼備

國際多空消息紛雜，包括下周登場的美國大選，近期經濟數據也令市場臆測聯準會或可能放緩降息步伐，在觀望氣氛下，操作也更顯不易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。