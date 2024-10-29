陸股中長線 面臨三挑戰

中國大陸先前祭出一系列救市措施後，股市多頭環境延續至今。法人表示，大陸黃金周期的消費與房產均略有改善，旅遊與出入境也都有所成長，但中長線仍有許多關卡需突破，建議投資人須謹慎應對中國市場漲跌波動的狀況。

陸股近一月漲勢凌厲，根據理柏統計，截至10月28日，11檔境內陸股基金下半年平均績效為9%，摩根中國A股、柏瑞中國A股量化精選、聯博中國A股及瀚亞中國A股報酬皆達雙位數。

投資專家認為，中國A股雖短線反彈明顯，但房地產的低迷，仍抑制經濟成長，企業利潤低迷所造成的私人消費與需求回落，可能因通縮環境而無法有效的由刺激政策拉起；除此之外，政府偏好投資而捨棄消費所帶動的經濟成長模式，可能讓通縮壓力更大，上述三大原因都會成為陸股中長線走勢的關鍵。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，924金融政策新政與926中央政治局會議以來，增量政策意圖修復股票、地產等風險資產價格，從而修復私人部門資產負債表，並進一步打破負通貨膨脹螺旋的擔憂；10月底中國企業將陸續公布財報，預估市場轉暖的環境下，具穩定基本面的類股上漲空間值得期待，如消費食品飲料、農業養殖及科技產業。

柏瑞投信指出，中國大陸今年前三季合計GDP年增率4.8%，不如市場預期的4.9%，並明顯低於2014年到2023年的均值7.9%，顯見僅憑中國當局先前推出的刺激政策，仍不足以抗衡消費需求的乏力。預期心理對於股市的利多邊際效料將逐步遞減，因此若以評價面來看，A股雖仍具投資吸引力，但還是需要經濟基本面出現實質改善，才能支撐股市持續走揚。