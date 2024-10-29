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康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

特別股基金 穩中求勝

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

金融市場波動劇烈，投資操作上更需著重波動管理。投信法人表示，今年來全球眾多股市頻創新高，在降息初期投資人最先想到的是將資金挪往債券資產，其實除了債券外，特別股具有高殖利率和低波動特性，投資人可多留意相關投資契機。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺指出，歐美股市指數來到高檔，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，因此布局高股息股能滿足投資人想參與股市動能、又想兼顧入息收益的需求。不過接下來不確定性將持續影響市場，在波動加劇的環境下，由於特別股具有高殖利率和低波動的特性，市場修正時有相對抗跌的表現，市場續漲時同樣也有機會獲取資本利得，加上特別股股息發放相對穩定，不失為市況多空交錯之下，穩健投資的布局標的。在通膨數據下滑以及就業市場有所放緩的情況下，聯準會啟動降息模式，中長期資金有望回流特別股市場，建議投資人不妨採取特別股的穩中求勝投資策略來因應。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，近來全球特別股指數短期績效表現，受到美債殖利率上升影響遭遇逆風。但從殖利率來看，例如ICE固定收益型特別股指數，截至25日止，到期殖利率仍有6.2%，表現較美債等固定收益型商品佳。

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