亞股基金受惠降息、中國經濟刺激組合拳及AI放量三利多，今年來吸金力道及報酬優於整體新興市場，其中聚焦亮點經濟體與趨勢產業基金標的，成為引領類型績效多頭的領頭羊。

投信法人認為，降息環境、AI應用蓬勃發展，有利亞太經濟體及企業獲利持續成長，加以中國官方推出重大刺激政策，提振市場信心，帶動資金持續回流，建議可透過側重美、台、日等成長性題材，搭配基期較低市場布局的亞股基金布局。

亞洲區域股票型基金績效

根據理柏資訊統計，亞股基金今年來類型平均報酬17.5%，優於新興市場的11%。亞股基金第4季以來因市場氣氛面偏多，呈現強者續強、弱者落後補漲的百花齊放現象。

以科技等成長性較高產業為主軸標的如統一亞洲科技新能源、復華亞太神龍科技基金今年來繳出三至四成的正報酬，近一年更有五至六成；聚焦東協或納入中國市場標的也同步受惠成熟國家降息與官方紅利政策利多，繳出約二成的績效表現。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，降息環境開啟，利率風險逐步下降，加上AI應用放量提供亞太科技產業營運成長動能，因此後市布局將側重美、台、日受惠供應鏈，做為獲取資本利得投資機會的主軸，此外，考量美國總統大選、中東地緣政治變動，也會適時調整或納入防禦性次產業以控制下檔風險。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊指出，東協股市評價位置相對全球股市低，隨美國開啟降息循環，有利舒緩東協國家央行升息壓力，且企業獲利逐步復甦，操作上將布局利潤率有改善機會標的及中長期受惠歐美廠商轉單至東南亞的相關供應鏈廠商。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，美國經濟軟著陸，股市有望保持長多格局，看好AI及電力相關類股最具表現機會。目前已公布財報顯示，AI相關類股多有不錯表現，企業展望也指出資料中心需求及軟體資本支出可能加速成長，有利供應鏈營運。