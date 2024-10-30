高股息 不保證收益及配息
針對ETF追蹤差距，證交所上市二部副組長林詠喬表示，如果出現追蹤差距達信託契約所訂之重大差異標準，投信必須進行公告，如果某投信經常發布此類公告，投資人進場前就應仔細評估。
林詠喬指出，面對過多的宣傳內容，投資人容易困惑，對此，證交所除投資人教育、要求投信正確揭露資訊，也協助業者確實遵循規範。由於ETF已成為投資人關注焦點，業者多樂意共同推動完善ETF市場資訊揭露，以降低投資糾紛。
談及投資迷思，林詠喬點出，「高股息不保證收益及配息」，今年初，證交所收到很多該類申訴，對此，證交所也安排宣導，且投信對於名稱會引起配息期待的ETF，都要在ETF公開說明書及廣告文宣等文件的基金名稱後方加註「本基金並無保證收益及配息」警語。公開資訊觀測站也提供投資人查詢ETF配息組成來源及比重，是來自成分證券的股息、債息，還是資本利得或收益平準金。
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