投保中心座談 守護投資人權益

前言：由投保中心主辦的「一一三年度保護投資人權益系列座談會—理性選擇ETF，投資人權益的維護策略」日前在該中心12樓登場，邀請金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會代表與談，要在ETF蔚為投資潮流的今日，分享正確的理財觀念，守護投資人權益。

主持人投保中心總經理林俊宏表示，投保中心每年都會舉辦兩場與投資人權益息息相關的座談會，此次座談主題為理性選擇ETF，主要是希望透過與會專家代表的分享，協助投資人知道如何選擇適合自己的商品，及在資訊爆炸時代，如何辨別繁複的行銷資訊。

林俊宏說明，近期，我國將開放主動式ETF，但多數投資人並非完全清楚各類ETF商品的性質，因此，投信公司是否充分揭露ETF商品風險、配息來源等，即成為投資人建立正確認知的關鍵。同時，投資人可以從哪些管道瞭解商品特性？主動式ETF、多資產ETF與被動式ETF有何不同？都值得進一步討論。

至於理財訊息來源，林俊宏指出，投信公司藉由各種行銷方式，向投資人推介ETF商品，投資人如何在眾多行銷資訊中，篩選出與自身投資目標、風險承受能力相符的正確訊息？如何在廣告、行銷與推介內容中找到真正符合需求的投資建議？亦是重要課題。

此外，林俊宏表示，針對近期某些ETF溢價過高，站在保護投資人立場，投信對ETF折溢價與被動式ETF追蹤指數表現如何等資訊，是否有揭露？都與投資人權益有關，希望透過此次座談與專家的專業見解，促進投資人正確理解投資ETF商品的特性和風險，理性作成投資決策，維護自身權益。

投資一定有風險 進場前多做功課

「ETF是基金的一種，既然屬於投資就一定有風險，不是穩賺不賠」！金管會證期局簡任稽核林曉韻提醒，投資人一定要有這個概念。此外，ETF跟股票一樣可在市場買賣，因此會有跟基金一樣以基金所持股票收盤價計算的淨值及因交易市場供需決定的市價，當市價低於或高於淨值時會有折溢價問題，理論上ETF市價最終會回歸趨近於淨值，投資人千萬不要一時興起追買溢價高的ETF，還是要以淨值為主要參考，以免產生追價風險。

金管會證期局簡任稽核林曉韻。吳榮邦/攝影。

至於近期很夯的配息ETF，林曉韻表示，還是要回歸自己的投資需求，就算不配息，ETF收到的股利或債息還是會反映在ETF的淨值上，比如年輕人要累積財富，不見得每月都要配息現金流，且配息也會產生行政費用，投資人須留意。

在資訊方面，林曉韻說，金管會請證交所、櫃買中心、投信投顧公會加強宣導，投資人進場前可參考公開說明書，了解其投資方式、特性是否適合自己。完整的ETF公開說明書有上百頁，目前已提供兩張A4紙的簡式公開說明書，方便投資人掌握關鍵點。不僅如此，金管會多管齊下，要求投信在官網上多為介紹，並責成投信投顧公會修正基金廣告活動行為規範，強化揭露ETF相關風險與警語，避免投資人誤解產品，也要求在集保基金資訊觀測站中建置ETF觀測站專區，作為投資人取得ETF投資常用參考資訊的單一入口，方便投資人查詢。

林曉韻提到，未來將有主動式ETF、被動式多資產ETF掛牌，跟貼近追蹤指數的被動式ETF不同，主動式ETF由經理人主動操作，目標是要戰勝指數，選股策略相對重要，被動式多資產ETF所追蹤之標的指數則是可以同時投資股、債，因此，投資人應先在公開說明書了解ETF投資範圍及投資策略是否符合自己的投資需求與方向，以確保權益。

至於和網紅合作的置入性行銷，她說，今年5月新規範投信公司應與網紅簽約，約定網紅發表內容不可超過ETF公開說明書範圍，並避免誇大、保證獲利的行為，如網紅是自主發表，未與投信簽約，投信作為商品發行人得知內容不正確，也需主動澄清。

虛實同步出擊 提供整合資訊

證交所企研部副理陳建宏表示，證交所官網就有建置ETF專區及ESG指數化商品專區，提供各種不同類別的商品特性介紹與風險提醒。另外，證交所去年更設立一站式的ETF整合資訊平臺「e添富」，提供投資人視覺化的分析工具、相關統計數據、專家的投資趨勢分析及策略。

證交所企研部副理陳建宏。吳榮邦/攝影。

此外，陳建宏提到，證交所更主動出擊，舉辦實體宣導活動，包括：論壇、學校課程、漫畫、問答競賽、社群、電子報、新聞專欄等；線上宣導方面，除了網站以外、有Facebook、YouTube、線上課程、電子報、新聞、專欄報導、廣告等，他並提醒投資人先考慮自身需求再進場，例如：要投資價值型還是成長型？長期投資還是想收高股息或喜歡低波動？並應衡量本身風險承受度，更不要輕信市場傳聞、名嘴或是財經網紅提供的資訊，應多留意主管機關、證交所、投信公司等管道發布的訊息，並詳細評估。

針對主動式ETF，陳建宏說，主動式ETF與被動式ETF最大的不同是，主動式ETF的投資操略是由基金經理人主動選股，投資人要關注的是基金經理人跟研究團隊的研究能力、選股及進場擇時的表現，而不是看相關指數績效。此外，主動式操作進出可能會較頻繁，交易成本可能相對較高，投資人也要注意。因此，待主動式ETF上市後，證交所會透過證券名稱跟代號的設計，讓投資人容易辨別該ETF是主動還是被動。

主動式ETF 可與股票資金交互運用

「ETF不是穩賺不賠的商品，」櫃買中心交易部協理張秉心表示，ETF投資的證券有漲有跌，也有折溢價風險，海外ETF則有匯率風險。

櫃買中心交易部協理張秉心。吳榮邦/攝影。

針對這點，張秉心指出，櫃買中心已建置「ETF訊息中心」，以視覺化方式呈現相關資訊，並與投信公司網頁連結，完整揭露投資人所需資訊。

張秉心補充，近幾年投資人參與債券ETF程度越來越高，而債券ETF大都在櫃買中心掛牌，據統計，在櫃買中心掛牌的94檔ETF中，有88檔都是債券ETF，以往債券ETF大都是法人機構持有，近年因美國利率變動，加上債券投資相對穩健、投信設計貼近民眾需求，吸引眾多散戶參與，交易金額占比甚至達40%，而交易人數的占比更高達約99％，基金受益人數近200萬人。他提醒，投資人一定要清楚債券ETF投資的信用評級及地區別，此外，同類型ETF投資太多，則有集中度過高的風險。

至於主動式ETF，雖然費用會比被動式ETF高一點，但相較開放式基金的管理費還是比較便宜，也是投資人可跟股票資金相互利用的投資管道。在折溢價方面，他說明，制度上已要求ETF須有流動量提供者，以平衡或維持折溢價不要過度偏移。市場也有平衡機制，如市價太高，有經驗的投資人會去投信申購，再至市場賣出，讓供需自然均衡，折溢價趨小。

談及置入性行銷，他表示，有些網紅會特別著重亮點宣傳，櫃買中心也舉辦近有30場次北中南的投資人講座，分享正確的ETF投資觀念，「所有的投資都有可能虧損」，不要被網紅影響投資決策。

ETF風險分級 篩選評估再入手

「了解該ETF投資的是什麼？很重要」。投信投顧公會主動式ETF工作小組召集人張雍川提醒，不是聽到有檔ETF很熱就趕去開戶，還是要花時間了解想買的ETF是由哪些公司組成。此外，近期受投資人青睞的高股息ETF，如果沒填息，等於沒賺到息，所以，配息率不等於報酬率。至於指數型，過去績效不等於未來，投資人應留意。

投信投顧公會主動式ETF工作小組召集人張雍川。吳榮邦/攝影。

針對這點，投信投顧公會已在官網建置「ETF專區」，統整相關資訊便利投資人：一、從「ETF總覽」就可以查詢到所有ETF的基本資料、績效表現、投信公司連結；二、「相關網站」則可連結證交所、櫃買中心的公開資訊觀測站；三、「投資百寶箱」有：基礎篇，ETF可分成哪類型？如股票型、債券型，股票類又分市值型、高股息、產業型，債券也有美債、投等債、非投等債、新興市場債等，以及投資觀念的釐清。

同時，公會也已一再要求業者，提到報酬率，一定要有風險平衡報導，避免誤導，並進一步研議將同類型ETF績效評比歸類，讓投資人清楚知道績效表現及波動風險。

不僅如此，張雍川說，根據ETF投資的市場、區域、產業集中度，投信投顧公會也將風險等級也分為R1-R5，供投資人參考，以篩選出適合自己風險屬性的ETF。此外，投資人買賣前應注意折溢價風險，折溢價過高代表投資人會承受未來折溢價收斂的價差風險，買賣前可至各投信公司ETF專區查詢即時折溢價資訊，投信公司也有責任平衡ETF折溢價，超過3%投信官網也會傳達警示。

在數位行銷方面，面對網紅崛起，張雍川表示，財經網紅有化繁為簡的優點，但投資人還是要自己判斷，觀察ETF經歷多空的績效表現，不要盲目追隨。

現在短影音流行，公會則特別邀請16家ETF發行公司總經理幫忙錄短影音單元，將基礎的產品跟觀念第一手分享，目前在專區都已上線。

高股息 不保證收益及配息

針對ETF追蹤差距，證交所上市二部副組長林詠喬表示，如果出現追蹤差距達信託契約所訂之重大差異標準，投信必須進行公告，如果某投信經常發布此類公告，投資人進場前就應仔細評估。

證交所上市二部副組長林詠喬。吳榮邦/攝影。

林詠喬指出，面對過多的宣傳內容，投資人容易困惑，對此，證交所除投資人教育、要求投信正確揭露資訊，也協助業者確實遵循規範。由於ETF已成為投資人關注焦點，業者多樂意共同推動完善ETF市場資訊揭露，以降低投資糾紛。

談及投資迷思，林詠喬點出，「高股息不保證收益及配息」，今年初，證交所收到很多該類申訴，對此，證交所也安排宣導，且投信對於名稱會引起配息期待的ETF，都要在ETF公開說明書及廣告文宣等文件的基金名稱後方加註「本基金並無保證收益及配息」警語。公開資訊觀測站也提供投資人查詢ETF配息組成來源及比重，是來自成分證券的股息、債息，還是資本利得或收益平準金。