民調顯示川普勝選機率升溫 特別股拉回買點現

美大選最新民調顯示，川普勝選機率升溫，投信法人認為，現階段全球資金傾向川普交易興起，短期影響市場情緒，投資觀望氣氛大增。但考慮川普若坐實本屆總統大位，勢必帶領美國再次偉大，以追求其歷史定位，中長線有助於美國產業重返榮耀，尤其川普主張對企業減稅，放寬對科技、金融、健康護理及能源等產業監管，美國企業有望大展拳腳，對於目前美國主要具低波動、高殖利率的大型特別股標的，如金融、通訊和公用事業特別股等，川普當政下更具中長期投資價值。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，近來川普交易興起，全球特別股指數短期績效表現，受到美債殖利率上升影響遭遇逆風，但從殖利率來看，全球主要特別股指數例如ICE固定收益型特別股指數，最新截至25日止，到期殖利率仍有6.2%，表現遠較美債等固定收益型商品佳，趁現階段進場布局，可以掌握「高殖利率」及特別股價格跌深後的「低估值」兩大契機。

新光投信建議，目前投信發行全球特別股基金，一般基金投組都具備「可增益資產」部分，由經理人視市場實際情境，彈性納入股、債資產，或增加其他特別股資產部分，作為整體基金投組的動態配置，相較一般投資人直接選擇單一特別股標的，具投資團隊採主動管理的全球特別股基金，在可增益資產發揮彈性操作下，協助基金淨值兼顧高殖率收益特性，有機會成為股市動盪下的資金避風港。

另外隨美國總統大選落幕後，展望2025年，機構法人們皆看好美國新政府上台、新總統政策利多相繼推出，全球特別股基金將可以組建中大型特別股標的，搭配產業趨勢向上的優質可增益資產，讓投資績效有望大展身手，成為追求高收益的另類固定收益型基金，發揮進可攻退可守的投資雙優勢。