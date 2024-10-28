快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.31億一注獨得 獎落「這縣市」

婦人接起一通電話「錢險遭轉走」 陸警方籲關閉iPhone這功能

民調顯示川普勝選機率升溫 特別股拉回買點現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美大選最新民調顯示，川普勝選機率升溫，投信法人認為，現階段全球資金傾向川普交易興起，短期影響市場情緒，投資觀望氣氛大增。但考慮川普若坐實本屆總統大位，勢必帶領美國再次偉大，以追求其歷史定位，中長線有助於美國產業重返榮耀，尤其川普主張對企業減稅，放寬對科技、金融、健康護理及能源等產業監管，美國企業有望大展拳腳，對於目前美國主要具低波動、高殖利率的大型特別股標的，如金融、通訊和公用事業特別股等，川普當政下更具中長期投資價值。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，近來川普交易興起，全球特別股指數短期績效表現，受到美債殖利率上升影響遭遇逆風，但從殖利率來看，全球主要特別股指數例如ICE固定收益型特別股指數，最新截至25日止，到期殖利率仍有6.2%，表現遠較美債等固定收益型商品佳，趁現階段進場布局，可以掌握「高殖利率」及特別股價格跌深後的「低估值」兩大契機。

新光投信建議，目前投信發行全球特別股基金，一般基金投組都具備「可增益資產」部分，由經理人視市場實際情境，彈性納入股、債資產，或增加其他特別股資產部分，作為整體基金投組的動態配置，相較一般投資人直接選擇單一特別股標的，具投資團隊採主動管理的全球特別股基金，在可增益資產發揮彈性操作下，協助基金淨值兼顧高殖率收益特性，有機會成為股市動盪下的資金避風港。

另外隨美國總統大選落幕後，展望2025年，機構法人們皆看好美國新政府上台、新總統政策利多相繼推出，全球特別股基金將可以組建中大型特別股標的，搭配產業趨勢向上的優質可增益資產，讓投資績效有望大展身手，成為追求高收益的另類固定收益型基金，發揮進可攻退可守的投資雙優勢。

美國 高殖利率

延伸閱讀

49%：47%賀錦麗ABC最新民調再度微幅領先 最終取決選舉人票

美國公債利率為何持續走揚？辣媽歸納原因：市場擔心川普當選恐通膨再起

終生共和黨員憂基督教民族主義 只能含淚投賀錦麗

賀錦麗重結盟、川普以美為先 兩人全球願景迥異

相關新聞

迎接聯準會降息 美國收益型基金最受國人青睞

迎接美國聯準會（Fed）進入降息循環，美元收益型基金最受國人青睞，投資級債、非投資級債、新興市場債基金次之。法人預估，不論Fed降息速度是快是慢，投資人對於收益的需求仍居高不下，相關基金仍將持續受歡迎。

台股基金 迎年底行情

近期市場觀望美財報表現與美國總統大選，國際資金轉為觀望，台股盤面進入輪動。投信法人表示，美國大選後資金有望重新歸隊，且近...

跨國組合平衡基金 穩健

距離美國大選僅剩約半個月，兩大候選人民調膠著，加上中東複雜局勢短期難解，也持續為市場增添波動。投信法人表示，儘管市場有不...

新興美元債 後市可期

近期美國10年期公債殖利率反彈至約4.2%的水位，主要是反應美國經濟強韌、未來降息幅度可能趨緩的預期，但美國降息趨勢不變...

全球市場觀測站／美股有錢景 逢低布局

美國總統大選不確定性以及財報消息持續影響市場投資氣氛，全球股市走勢轉趨震盪，但投信法人表示，美國降息趨勢不變，搭配具有韌...

近10年第4季布局半導體股 平均報酬率逾一成

台新投信表示，AI應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無所不能，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。