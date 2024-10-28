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台股基金 迎年底行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股基金迎年底行情。(本報系資料庫)
台股基金迎年底行情。(本報系資料庫)

近期市場觀望美財報表現與美國總統大選，國際資金轉為觀望，台股盤面進入輪動。投信法人表示，美國大選後資金有望重新歸隊，且近期盤面抗震族群已開始反映第4季與明年營運成長題材，投資採選股不選市策略，建議透過台股基金經理人選股能力卡位年底漲升行情。

國際股市近來多空走勢不穩定，加上台股即將面臨第3季財報的密集出爐、以及法說會的接續召開，配合現階段加權指數又處在多空交戰階段，短線大盤處於高檔區間震盪。

惟投信法人表示，根據歷史經驗，第4季台股易漲難跌，此外，基本面電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年成長率仍有兩位數成長，有利台股後市續攻。

日盛投信台股投資研究團隊進一步表示，產業基本面正邁入年底旺季，可關注9月營收或第3季營運財報較強者後續發展，目前營運表現較佳者，包含AI、半導體、IC設計、車用零組件、設備、網通、金融及部分生技業等，相關公司公布的訊息都較偏向正面。

當前指數月線仍持續上揚，可見中期偏多格局延續，加上過往數據顯示美大選後漲多跌少，把握整理布局時機，後市仍正向應對。

日盛投信台股投資研究團隊表指出，台股後市可望緩步走堅，強勢股回檔可關注，AI長期趨勢仍是科技產業重要觀察點，第4季輝達GB200將開始陸續出貨，未來一周美CSP大廠財報及11月輝達財報及展望，將作為台廠AI供應鏈產業後續營運解析。

台新主流基金經理人沈建宏表示，統計過往表現來看，台股第4季上漲機率高，後市樂觀，不過，台股投資人近期仍應關注四項變數。第一，聯準會9月啟動降息循環後，到年底之前可能的降息幅度；第二，中國在9月下旬啟動大規模刺激股市與經濟措施，是否真能帶動實體經濟谷底回升；第三，AI晶片以及系統問題是否可在年底前解決，順利量產上市；第四，重量級企業財報與未來營運展望。

依歷史經驗，美國總統大選後投機氣氛得到釋放，有利11~12月美股表現，因此對第4季台股樂觀，在操作上，建議布局AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈，及高股息殖利率族群。

AI 台股 財報

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