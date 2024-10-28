全球市場觀測站／美股有錢景 逢低布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統大選不確定性以及財報消息持續影響市場投資氣氛，全球股市走勢轉趨震盪，但投信法人表示，美國降息趨勢不變，搭配具有韌性的景氣走向，以及AI成長趨勢帶動，美股成長前景依然看好，可於短線震盪時逢低布局。

野村投信表示，近期美股震盪主要受消息面影響，若從基本面來看，美國經濟表現強韌，以上周公布的經濟數據來看，美國10月製造業PMI初值為47.8，為近兩個月新高，亦優於預期，10月服務業PMI初值升至55.3，也優於預期；上周公布初領失業救濟金人數連續第二周下滑，降至22.7萬人。雖然近期市場預期聯準會降息力道趨緩，公債殖利率走高，但美國降息趨勢不變，美股成長前景依然看好。

上周美國10年期公債殖利率一度彈升至4.25%附近，隨後出現小幅回落，相較於公債、企業債的價格回落，新興美元主權債、邊境市場債以及亞債上周仍維持小幅上漲走勢。野村投信指出，9月聯準會降息前，部分投資人出現過度樂觀看待未來的降息走勢，但事實上，聯準會雖然首度降息就調降2碼，但此次仍屬於預防式降息，以目前美國的經濟數據而言，聯準會並無大幅降息的必要，惟公債殖利率已來到年線附近，債券具備不錯的投資價值，適合進場布局。

根據1995年預防性降息經驗，若在聯準會首度降息時投資新興美元主權債，持有三個月、六個月與一年的報酬率分別為4.6%，16.2%與29.9%，表現遠勝美國非投資級債券與投資級債券。由於美國降息後，資金將逐漸轉往其他收益率更高的資產或地區，例如，新興國家與邊境市場的債券，此外，只要美國經濟持穩，有助於提升新興市場出口，新興國家財政趨於穩健亦有助於提升其主權債的吸引力。

本周美國將公布第3季GDP，9月PCE與核心PCE，10月非農就業報告及失業率，以及10月ISM製造業指數等重要數據，加上企業財報季持續進行，本周多家重量級科技企業包括微軟、蘋果、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜與Meta等均將公布財報，值得觀察。

美國經濟 降息

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