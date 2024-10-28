新興美元債 後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期美國10年期公債殖利率反彈至約4.2%的水位，主要是反應美國經濟強韌、未來降息幅度可能趨緩的預期，但美國降息趨勢不變，資金可望持續轉進債券殖利率較高的市場如新興債市。根據Lipper統計，今年以來新興市場強勢貨幣債券基金平均漲幅達一成，表現超越新興市場當地貨幣債券基金，且邊境市場債券基金的表現更佳。

法人表示，目前整體投資經理人在新興債市的持有比重仍有上調空間，新興美元主權債具有較高殖利率與利差收窄空間，後市表現看好。

野村投信表示，美國9月降息為預防式降息，根據1995年預防性降息經驗，公債殖利率在降息前及降息初期都呈現下滑，以反映經濟降溫，但在暫停降息後經濟止穩，公債殖利率便開始呈現區間整理。

若在1995年7月首度降息時投資新興美元主權債，持有三個月、六個月與一年的報酬率分別為4.66%，16.24%與29.99%，表現遠勝美國非投資級債券與投資級債券。只要美國經濟持穩，有助於提升新興市場出口，新興國家財政趨於穩健亦有助於提升其主權債的吸引力。

隨著美國啟動降息循環，貨幣市場基金吸引力將逐漸削弱，龐大資金流向殖利率與資本利得更高的信用債及新興債。此外，部分新興國家因基本面轉佳，債信評等獲得調升，例如，新興債權值國家土耳其在半年內因財政改善，獲得惠譽連續升評兩次；巴拉圭與亞塞拜然由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），顯示新興主權債整體信用體質持續改善。當非投資等級的主權債一旦被上調至投資等級，利差將大幅縮窄至投資等級水準，有助於提升報酬率，加上降息利多，新興美元主權債前景依然亮眼。

台新新興短期非投資等級債券基金研究團隊表示，雖然美債利率波動上升，但新興亞洲市場表現依然穩健，JPM下修2024年新興市場企業違約率，自4.0%調降至3.6%，企業財務體質仍佳，有助於支撐亞債利差表現。操作上，新興市場短天期非投等債具有高息收，存續期間短的特性，適合在目前波動加大的格局中做防禦性布局。

美國經濟 降息

延伸閱讀

谷立言3度來台任職 談台灣人「變得自信」：以前只看壞愛唱衰

Fed降息、AI熱潮效應 券商複委託交易量攀峰

美超級財報周股市風向球 市場關注AI投資成果

下周東北季風增強變天 康芮颱風近台時恐達中颱等級、影響2地

相關新聞

台股基金 迎年底行情

近期市場觀望美財報表現與美國總統大選，國際資金轉為觀望，台股盤面進入輪動。投信法人表示，美國大選後資金有望重新歸隊，且近...

跨國組合平衡基金 穩健

距離美國大選僅剩約半個月，兩大候選人民調膠著，加上中東複雜局勢短期難解，也持續為市場增添波動。投信法人表示，儘管市場有不...

新興美元債 後市可期

近期美國10年期公債殖利率反彈至約4.2%的水位，主要是反應美國經濟強韌、未來降息幅度可能趨緩的預期，但美國降息趨勢不變...

全球市場觀測站／美股有錢景 逢低布局

美國總統大選不確定性以及財報消息持續影響市場投資氣氛，全球股市走勢轉趨震盪，但投信法人表示，美國降息趨勢不變，搭配具有韌...

近10年第4季布局半導體股 平均報酬率逾一成

台新投信表示，AI應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無所不能，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現...

原物料基金 跟著大陸漲一波

中國大陸祭出救市政策，以重振中國大陸疲弱的經濟；大陸股市也已出現一波反彈走高，並帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料上漲，連帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。