新興美元債 後市可期

近期美國10年期公債殖利率反彈至約4.2%的水位，主要是反應美國經濟強韌、未來降息幅度可能趨緩的預期，但美國降息趨勢不變，資金可望持續轉進債券殖利率較高的市場如新興債市。根據Lipper統計，今年以來新興市場強勢貨幣債券基金平均漲幅達一成，表現超越新興市場當地貨幣債券基金，且邊境市場債券基金的表現更佳。

法人表示，目前整體投資經理人在新興債市的持有比重仍有上調空間，新興美元主權債具有較高殖利率與利差收窄空間，後市表現看好。

野村投信表示，美國9月降息為預防式降息，根據1995年預防性降息經驗，公債殖利率在降息前及降息初期都呈現下滑，以反映經濟降溫，但在暫停降息後經濟止穩，公債殖利率便開始呈現區間整理。

若在1995年7月首度降息時投資新興美元主權債，持有三個月、六個月與一年的報酬率分別為4.66%，16.24%與29.99%，表現遠勝美國非投資級債券與投資級債券。只要美國經濟持穩，有助於提升新興市場出口，新興國家財政趨於穩健亦有助於提升其主權債的吸引力。

隨著美國啟動降息循環，貨幣市場基金吸引力將逐漸削弱，龐大資金流向殖利率與資本利得更高的信用債及新興債。此外，部分新興國家因基本面轉佳，債信評等獲得調升，例如，新興債權值國家土耳其在半年內因財政改善，獲得惠譽連續升評兩次；巴拉圭與亞塞拜然由非投資等級升至投資等級，成為明日之星（Rising Star），顯示新興主權債整體信用體質持續改善。當非投資等級的主權債一旦被上調至投資等級，利差將大幅縮窄至投資等級水準，有助於提升報酬率，加上降息利多，新興美元主權債前景依然亮眼。

台新新興短期非投資等級債券基金研究團隊表示，雖然美債利率波動上升，但新興亞洲市場表現依然穩健，JPM下修2024年新興市場企業違約率，自4.0%調降至3.6%，企業財務體質仍佳，有助於支撐亞債利差表現。操作上，新興市場短天期非投等債具有高息收，存續期間短的特性，適合在目前波動加大的格局中做防禦性布局。