跨國組合平衡基金 穩健

距離美國大選僅剩約半個月，兩大候選人民調膠著，加上中東複雜局勢短期難解，也持續為市場增添波動。投信法人表示，儘管市場有不確定性，在景氣溫和有撐，以及歐美央行接力降息下，風險性資產投資環境仍屬順風，建議穩健型投資者，透過股債部位兼具的跨國組合平衡基金來因應，穩健應對機會與風險並存的市場環境。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，全球經濟持穩，陷入衰退可能性低，加上聯準會啟動降息周期，市場也預期聯準會與歐洲央行年底前仍有降息空間，金融緊縮環境不再，而近期中國官方也一口氣推出多項刺激政策，在利率環境與政策條件利好下，有助支持風險性資產表現。

不過，短期來看，在美國大選選情膠著與中東地緣衝突不斷下，都可能為金融市場增添波動，故建議穩健型投資人，不妨透過多資產布局的跨國組合平衡基金來因應，有助平衡投資組合波動，也能多方掌握不同資產輪漲與多元收益契機。

葉啟芳指出，在投資布局上，基於經濟、企業獲利穩健提前下，以及科技產品出貨高峰在即，現階段仍可維持較高的股票配置比重，以美股為核心配置，掌握趨勢成長題材，而收益型資產則維持各券種均衡配置，收益仍具吸引力的投等債和非投等債可持續關注，並擇機提高債券存續期間。

復華全球戰略配置強基金經理人劉明滄表示，全球主要央行陸續啟動降息，景氣軟著陸的機率升高，加以美國等主要股市企業獲利成長動能仍佳，有利風險性資產表現，對金融市場後市看法偏多，惟因應美國總統大選的市場消息面變動，建議採分散、多元資產布局配置。

股票部位可以美股為主的成熟國家股票為主軸，搭配台股等新興市場股票部位；債市則以投資等級債、美元債券為主，信用債為輔以提升投資效率並控制下檔風險。