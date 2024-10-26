原物料基金 跟著大陸漲一波

中國大陸祭出救市政策，以重振中國大陸疲弱的經濟；大陸股市也已出現一波反彈走高，並帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料上漲，連帶激勵黃豆、小麥和玉米等農產品價格同步反彈大漲。接下來，市場投資人密切關注以色列在中東軍事活動及美國總統大選後的變化，尤其是大陸經濟是否可望出現復甦。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，地緣政治衝擊能源供給穩定性，突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整，但主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，不過，短期供需失序的問題將造成能源價格仍居高不下。

台股原物料ETF概況 圖／經濟日報提供

美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅提高產量，預期頁岩油產量增加有限且即將進入高原期，OPEC+則針對全球景氣前景進行減產因應，並加碼延長至今（2024）年底，在產油國控制產出的情況下，預期油價下檔風險不高。

富蘭克林證券投顧表示，就供給面而言，中東地區以色列與伊朗緊張情勢評估，較可能的情境為以色列對伊朗發動有限攻擊、不致大幅影響原油供應，且現階段沙烏地阿拉伯等其他OPEC國家擁有日產450萬桶的閒置產能，應有助彌補伊朗原油減少，降低油價大幅衝高的可能性。

地緣政治因素影響之外，OPEC+原訂自10月起逐步退出自願減產的措施往後遞延兩個月，若OPEC+能維持減產政策當有助市場供需處於接近平衡狀態，但若如目前市場擔憂的逐步增加產量，則確實可能提高明年度原油市場供過於求風險，需持續留意。

大陸官方近期推動刺激政策或有助緩解需求下滑幅度，且在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，明年全球石油需求成長可能進一步回升，加以目前美國原油需求狀況良好，評估全球整體需求狀態並不差，未如市場預期的悲觀情境。

就能源股而言，油價維持於一定水準且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

林孟洼表示，原物料部分，長期而言，銅和其他基本金屬在新能源的應用成長可期，大陸開放經濟活動，預期需求將隨經濟活動增加而升溫。貴金屬中的黃金仍以避險買盤為主。

街口投信表示，除總體經濟因素外，從歷史上看，第4季是銅價最強勁的時期，還有冶煉廠減產及大陸現貨市場需求上升預計也將導致供應緊張。值得留意的是，非洲電力公司計劃大幅擴大非洲大陸的能源生產基礎並使其更加清潔。這可能有助於推動非洲未來幾十年經濟加速成長，並為其約15億人口提供就業機會。

印尼銅礦商－自由港．麥克莫蘭的新冶煉廠起火，導致生產進一步延遲，該公司將推遲從印尼銷售精煉銅，直至2025年第2季。市場預期將縮小2025年的銅金屬過剩並支撐價格。另外，市場數據機構Fastmarkets分析師表示，由於聯準會降息和大陸刺激措施，銅價將在今年第4季創下歷史新高；而該預測是依據有利的總體經濟條件和趨緊的市場基本面所共同推動。