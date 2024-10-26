基金特蒐／黃金商品 績效閃金光

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德 (Steve Land)

黃金表現出頭天，黃金現貨衝破2,700美元改寫歷史新高價，今年以來漲幅超過三成，帶動富蘭克林黃金基金績效傲視群雄，展望後市，黃金市場當前沒有重大利空，後續可望再創新高，惟短線可能存在過熱疑慮，波動可能不小，投資人應居高思危，透過定期定額或逢震盪分批加碼，將黃金基金作為長期資產配置的一環。

今年來黃金價格屢創新高，也讓金礦股同步受惠，富時黃金礦脈指數上漲39.2%，而MVIS全球小型金礦指數漲幅更高達42.1%，這對以中小型金礦股為布局重點的富蘭克林黃金基金來說非常有利，今年來上漲56.4%，是所有境內外基金中績效最強一檔。

隨著金價屢創新高，基金經理人史蒂芬‧蘭德分析，主要源自於七大利多支撐，第一，聯準會（Fed）開啟降息周期，加上其他央行也走向寬鬆貨幣政策周期，黃金並沒有利息，但降息將降低持有黃金的機會成本。

第二，地緣政治緊張局勢，俄烏戰爭與中東緊張局勢仍難以看到結束跡象，黃金成為避險的選擇。第三，美國總統大選，隨著前美國總統川普的選情上升，但其變化莫測的政策立場、關稅措施可能加劇市場震盪，引發黃金避險需求。

第四，各國央行買盤強勁，在俄烏戰爭後，俄羅斯遭西方國家制裁，使許多新興市場國家央行感到擔憂，深怕成為「俄羅斯2.0」，近兩年許多國家央行積極將外匯資產移轉到黃金，也成了黃金的巨大買盤支撐。

第五，黃金ETF持倉量回溫，西方投資人向來偏好透過黃金ETF來投資黃金，隨近期金價大幅走揚，西方投資人也開始留意到黃金的長期投資機會與價值，資金流向黃金ETF也帶動這些ETF需要提高黃金持倉，並提供了另一個黃金買盤來源。

第六，傳統旺季來臨，中印傳統黃金需求旺季約落在每年第4季至隔年第1季，這段期間通常也是黃金表現較佳的期間，另，近期部分西方投資人對實體黃金的偏好也開始上升。

第七，貨幣供給成長率遠高於黃金供給，每年新的黃金產量約增加1.7%，但遠低於大多數主要貨幣的貨幣供給成長率，可預期黃金相對紙幣的價格將會上漲。

目前黃金利空相對於利多較少，第一，金價上漲過快可能引發獲利了結賣壓；第二，以人民幣、印度盧比當地貨幣計價的黃金價格創新高，可能影響當地買氣；第三，金價大漲可能觸發更多已持有實體黃金的人士前往銀樓賣出黃金，此將增加黃金供給，並影響金價表現。

史蒂芬‧蘭德小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供 基金參考大盤指標、黃金基金績效、基金前五大持股 圖／經濟日報提供

富蘭克林黃金基金擁有三大特色：第一，分散持股，相較大盤富時黃金礦脈指數的前十大持股比重超過80%，基金前十大持股占比低於40%，採多元分散布局，降低單一個股影響。

第二，中小為主，中小型金礦股持股比重近80%，專注新礦區開發及探勘計畫而有機會參與礦區成長初期的爆發動能；第三，併購題材，經歷2008年後，金礦業傾向減少大規模資本支出以降低財務負擔，改以併購方式來提高整體礦藏儲量。