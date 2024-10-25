投等債基金 迎補漲行情

美國經濟前景強勁、市場淡化對聯準會（Fed）大幅降息的預測，導致美國中長期公債連三天遭市場拋售，美國十年期公債殖利率重新回到4.2%以上水準，為今年7月以來的高點。法人表示，隨殖利率反彈，債市價格也走跌，建議投資人可趁當前加碼布局投資等級債基金，迎後市補漲行情。

根據Lipper統計，截至10月23日，因殖利率反彈，十檔境內外投資等級債主動型基金近一月平均報酬為負值，但拉長到近一年績效，平均報酬達12.7%，其中安聯投資級公司債、瀚亞投資美國優質債券、瑞銀（盧森堡）美元企業債券等三檔基金近一年皆有13.8%以上的報酬。

瀚亞投資-美國優質債券基金研究團隊表示，9月就業報告出爐後，債市殖利率陡升，目前市場訂價隱含失業率降至4.1%水準，對勞動市場可能過分樂觀；目前僅一個月的數據下滑，且推動就業成長的支撐因子並不多，研判未來失業率仍有上升可能性。

就業數據短期回溫，使美國10年期公債殖利率升破4%，為投資等級債創造更好的介入時機。

投資等級債今年來流入資金仍顯著低於2019年啟動降息循環前後的流入水準，後市在聯準會持續降息的情境下，可望吸引更多資金的流入，補漲空間也值得期待。

第一金美國百大債券基金經理人林邦傑指出，美債重新站上4.2%水準，反倒有利於長期布局收益資產的投資者，隨市場消化降息預期，美債殖利率提前反應的情形，也校正回歸到應用的水準區間，降息後的債券市場波動，在過去也曾經出現過，不過，隨時間也會陸續收斂，目前美國經濟仍呈現軟著陸、低通膨趨勢，預期至今年應該還有兩度的降息可能，全年降息幅度可達4至5碼。

此外，隨美國大選逼近，金融市場對於選舉前後的不確定性增加，市場投資情緒相對保守審慎，預料在美債殖利率站上4%之上後，仍將吸引穩健型投資者的青睞。