電動車ETF 績效拉風

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
全球電動龍頭大廠特斯拉公布第3季財報優於市場預期。 （路透）
全球電動龍頭大廠特斯拉公布第3季財報優於市場預期。 （路透）

全球電動龍頭大廠特斯拉（Tesla）公布第3季財報優於市場預期，執行長馬斯克重申計劃2025年上半年將推出價格低於3萬美元的平價電動車型，並強調2025年特斯拉汽車銷量將成長20%到30%，激勵「含特量高」的國內電動車ETF昨（24）日股價上漲。

投信法人表示，特斯拉除推出自駕相關產品概念車，並釋出明年新推出低價版電動車搶市，為未來電動車銷量成績打上強心針，有利於電動車利基個股及相關ETF，中長線股價表現持續看好。

根據特斯拉最新財報統計，與第2季相比，第3季不論交車量或總生產量，都出現明顯改善，預計今年汽車交付量將小幅成長。

電動車ETF表現
電動車ETF表現

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，若有更多平價電動車上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」趨勢發展加快，以及AI加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，有助於全球電動車相關供應鏈的市場滲透率持續拉升，激勵銷售動能持續向上，股價中長線仍有可為。

國泰智能電動車ETF（00893）經理人游凱卉表示，00893基金聚焦全球電動車上中下游供應鏈，包括AI龍頭輝達、電動車大廠特斯拉、伺服器巨擘AMD等知名科技企業。

特斯拉第3季財報顯示銷量恢復年增，基本面仍良好，若出現回檔反而是買進的機會，投資人可透過布局ETF讓風險進一步降低，同時也將其他更具成長動能的股票一網打盡。

特斯拉除低價電動車新作令市場期待外，展望2025年，投資者對特斯拉在RoboTaxi（機器人出租車）、自動駕駛軟體、和人形機器人等方面進展更有興趣，尤其是特斯拉在10日公布「Cybercab」自駕計程車概念，同時展示Robovan自駕巴士概念，顯示電動車下一代殺手級產品是自駕車。

延伸閱讀

特斯拉明年推自駕計程車服務 外媒：馬斯克需面臨「2挑戰」

外企獨資設資料中心 中國大陸工信部點頭

9月賣出5千多輛 Tesla電動皮卡Cybertruck熱銷中 交易均價突破377萬元

送26萬坪地、給200億人民幣！陸開超優條件給特斯拉 和大老董親曝當年建言馬斯克內幕

相關新聞

電動車ETF 績效拉風

全球電動龍頭大廠特斯拉（Tesla）公布第3季財報優於市場預期，執行長馬斯克重申計劃2025年上半年將推出價格低於3萬美...

投等債基金 迎補漲行情

美國經濟前景強勁、市場淡化對聯準會（Fed）大幅降息的預測，導致美國中長期公債連三天遭市場拋售，美國十年期公債殖利率重新...

亞太科技基金 題材火

AI為亞太企業發展顯學，也是布局亞股市場不可或缺的投資題材。根據統計，近一年績效領先的亞洲區域股票型基金多以AI供應鏈為...

東協股市帶勁 伺機進場

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，今年來在內需擴張動能回升及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南...

印度股犀利 法人喊加碼

根據截至9月底的統計，境內跨國股票規模百億元的基金共計九檔，科技與印度各二檔，近一年績效也相對突出。由於科技與印度兩大股...

越南基金 逢低介入

受美元轉強影響，越南股市拉回整理，跌破中期均線支撐。法人認為，越南2024年第3季GDP年增7.4%，遠超市場預期，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。