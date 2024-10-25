電動車ETF 績效拉風

全球電動龍頭大廠特斯拉（Tesla）公布第3季財報優於市場預期，執行長馬斯克重申計劃2025年上半年將推出價格低於3萬美元的平價電動車型，並強調2025年特斯拉汽車銷量將成長20%到30%，激勵「含特量高」的國內電動車ETF昨（24）日股價上漲。

投信法人表示，特斯拉除推出自駕相關產品概念車，並釋出明年新推出低價版電動車搶市，為未來電動車銷量成績打上強心針，有利於電動車利基個股及相關ETF，中長線股價表現持續看好。

根據特斯拉最新財報統計，與第2季相比，第3季不論交車量或總生產量，都出現明顯改善，預計今年汽車交付量將小幅成長。

電動車ETF表現

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，若有更多平價電動車上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」趨勢發展加快，以及AI加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，有助於全球電動車相關供應鏈的市場滲透率持續拉升，激勵銷售動能持續向上，股價中長線仍有可為。

國泰智能電動車ETF（00893）經理人游凱卉表示，00893基金聚焦全球電動車上中下游供應鏈，包括AI龍頭輝達、電動車大廠特斯拉、伺服器巨擘AMD等知名科技企業。

特斯拉第3季財報顯示銷量恢復年增，基本面仍良好，若出現回檔反而是買進的機會，投資人可透過布局ETF讓風險進一步降低，同時也將其他更具成長動能的股票一網打盡。

特斯拉除低價電動車新作令市場期待外，展望2025年，投資者對特斯拉在RoboTaxi（機器人出租車）、自動駕駛軟體、和人形機器人等方面進展更有興趣，尤其是特斯拉在10日公布「Cybercab」自駕計程車概念，同時展示Robovan自駕巴士概念，顯示電動車下一代殺手級產品是自駕車。