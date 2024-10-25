台股商品 年底不看淡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股基金五年報酬率前五名
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近日台股呈現高檔震盪，投信法人指出，台股短線預計仍為區間震盪格局，但台灣多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，台股基本面穩健。美國大選的政治不確定性因素消除後，台股在AI發展帶動下，年底行情仍可期。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，根據近期台股企業財報，AI發展仍在初期階段，使AI晶片訂單保持熱絡，雖然CoWos產能持續擴張，但目前需求仍遠超過供給，有利相關類股營收成長。新款AI伺服器GB200，預計第4季量產，並在明年3、4月開始放量，有望帶動供應鏈營運動能，下游組裝廠包括散熱等零組件族群，明年首季營運可望淡季不淡。

另外全球雲端服務巨頭大舉投資AI領域，也為相關供應鏈帶來商機。陳釧瑤指出，AI大型資料中心高速擴張，在高速傳輸所需的交換器從400G提升至800G的背景下，光纖及網通交換器類股明年營收可望持續成長。而顯卡族群的股價已打底一段時間，具備基期較低的優勢，加上輝達跟超微半導體預計在明年第1季發表新顯卡，相關類股後市股價有輪漲機會。亞馬遜的彩色電子書產品提前推出，預計近期開始出貨，新產品拉貨動能也使相關供應鏈有望受惠。

安聯投信台股團隊認為，NVIDIA雖仍處於新舊晶片交替期，但Hopper系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，而新一代GB系列產品目前測試順利，預計11月將陸續進入量產，明年上半年有望出現淡季不淡，預期是第4季帶動台股走勢關鍵族群。

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