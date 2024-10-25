跨國多重資產 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據投信投顧公會統計，迄至今年9月底，境內跨國多重資產型基金規模達2,879.6億元，成為國內投信發行各類主動式基金中的第四大；就今年前九月規模增加金額與幅度來看，跨國投資多重資產成長最多，凸顯在今年波動、產業復甦步調不一的大環境下，跨國多重資產型基金更容易受市場青睞。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，現階段，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域；短期市場可能會因美國大選而出現波動，但通膨目前正朝著聯準會2%的目標邁進，聯準會將有更大的彈性來穩定就業目標，寬鬆貨幣環境有利經濟重新站穩腳步。

莊凱倫指出，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念；產業配置仍將以資訊科技類股為核心，同時也看好AI推動在健康醫療、金融、工業等應用效應及獲利表現。

安聯投信表示，根據歷史經驗，預防性降息後股債表現可期；策略上建議可採主動多重資產、聚焦結構式成長策略布局第4季。布局建議多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳指出，除了企業財報以及總經變數，美國大選變數與地緣政治風險，也讓短線股債市波動難免。不過，在降息循環大方向不變下，可望支撐美國經濟成長動能。

而股債雙向布局的多重資產基金，正可因應現階段的市場震盪並掌握後續的反彈契機，以中短天期債因應利率變動風險兼顧債息收益，股票部位核心配置大型成長股應對可能發生的市場輪動，並搭配掩護性買權增加固定收益來源，既能擴充收益來源，又能分散風險。

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